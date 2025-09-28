Neuquén, entre las provincias con más crecimiento del empleo

Los últimos datos oficiales la ubican entre las jurisdicciones del país donde más aumentó el trabajo asalariado.

La provincia de Neuquén se encuentra entra las jurisdicciones del país que más empleo registrado generó, según los números oficiales que dio a conocer el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

En términos interanuales, catorce provincias mostraron aumentos de empleo, una se mantuvo sin cambios y nueve registraron caídas. Los mayores crecimientos se verificaron en Formosa (+5,4%), San Juan (+3,4%), Tierra del Fuego (+3,3%), Corrientes (+2,7%) y la mencionada Neuquén con +2,1 por ciento.

La evolución del empleo no fue uniforme, dado que dieciocho distritos registraron caídas en el empleo asalariado privado, mientras que seis lograron incrementos, siempre hablando de la comparación entre mayo y junio de este año.

Entre las de mejor desempeño se destacaron San Juan y Formosa (+0,4%), además de Santa Fe, Catamarca, Río Negro y Buenos Aires, todas con alzas del 0,1%. En el otro extremo, las mayores contracciones se dieron en Chubut (-3,5%), La Rioja (-1,8%), Salta (-0,8%), Tierra del Fuego (-0,7%) y Jujuy (-0,6%).

“Neuquén sigue marcando un camino de crecimiento en empleo registrado. Entre noviembre de 2023 y junio de 2025 generamos 4.780 nuevos empleos registrados en el sector privado. Cuando a Neuquén le va bien, Argentina también se fortalece”, señaló el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral de la provincia, Lucas Castelli.

Pérdida de empleo a nivel nacional

En junio, y en contraste con lo que muestra Neuquén, un informe del Ministerio de Capital Humano elaborado sobre la base de los registros del SIPA, señaló que se destruyeron alrededor de 12.000 empleos asalariados privados, mientras que el sector público incorporó aproximadamente a 7.000 trabajadores.

El total de personas con trabajo registrado alcanzó los 12.903.600, cifra que mostró una variación mínima de 4.100 trabajadores respecto del mes anterior en la serie sin estacionalidad. Del total, 10,1 millones correspondieron a asalariados registrados —incluyendo privados, públicos y casas particulares— y 2,79 millones a trabajadores independientes, como monotributistas y autónomos.

Primero de Mayo - feriado (5).jpg Dia del Trabajador Claudio Espinoza

El empleo asalariado presentó dinámicas diferentes según el sector. Mientras que el privado retrocedió un 0,2% intermensual, el empleo público mostró un aumento del 0,2% y el trabajo en casas particulares avanzó un 0,1%. Por su parte, el trabajo independiente en su conjunto creció un 0,3%, principalmente por la suba de 12.500 personas adheridas al monotributo.

Comparativo público-privado

En junio, el sector privado registrado tuvo la peor caída mensual desde el primer trimestre de 2024 (SIPA). Compensó un poco el aumento en el sector público, pero en términos agregados el empleo sigue sin arrancar. En junio perdieron su puesto 12.150 trabajadores registrados del sector privado, mientras que al sector público se sumaron 7.824. Contra noviembre de 2023 la caída acumulada es de 189.609 asalariados formales.

Día del Trabajador..jpg

El empleo asalariado privado se ubicó en 6,256 millones de personas en la serie mensual desestacionalizada, lo que implicó la baja de 12.000 puestos en comparación con mayo. El informe señala que, desde septiembre de 2023, el sector privado inició una fase de destrucción neta de empleo, que se profundizó en el primer trimestre de 2024. Luego, se produjo una moderación y cierta recuperación hacia finales de ese año, pero durante la primera mitad de 2025 se observó una sucesión de subas y bajas que dejaron al empleo en niveles muy similares a los de diciembre de 2024.

Por actividad

Al analizar los datos por actividad, el reporte del SIPA muestra que en junio nueve sectores redujeron su dotación de trabajadores, tres se mantuvieron estables y dos presentaron incrementos. Los mayores descensos se dieron en pesca (-4,9%), explotación de minas y canteras (-1,1%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (-0,6%), servicios comunitarios, sociales y personales (-0,4%) y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (-0,3%). En cambio, enseñanza y servicios sociales y de salud registraron leves subas (+0,1%).

En la comparación interanual, el balance del empleo privado fue positivo con 14.900 puestos adicionales. Los sectores más dinámicos fueron comercio y reparaciones (+2,4%), construcción (+1,9%) y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (+1,3%).

SFP Dia del trabajador obreros trabajando.JPG Primero de mayo feriado Sebastián Fariña Petersen

A su vez, las caídas más fuertes se dieron en minas y canteras (-6,9%), servicios comunitarios (-2%) e industrias manufactureras (-0,9%).

En contraste, el empleo público mostró en junio un incremento de 7.000 puestos, alcanzando a 3,41 millones de personas. Este aumento intermensual de 0,2% compensó parcialmente la baja en el sector privado. De todas formas, en la comparación con junio de 2024 se observa un retroceso del 0,5%, lo que equivale a 18.000 trabajadores menos en las distintas administraciones públicas.