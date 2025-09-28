En 27 fotos, así se vivió la peregrinación a la Virgen de Luján en Centenario
Miles de fieles participaron de la 45° edición, que estuvo marcada por la fe, la alegría y un gran operativo de seguridad y salud.
La tradicional peregrinación a la Virgen de Luján volvió a reunir a multitudes en el Alto Valle. Bajo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”, miles de personas caminaron este domingo hacia Centenario, en un clima de fervor religioso y profundo espíritu comunitario. La edición número 45 se vivió con entusiasmo y la presencia de fieles provenientes de distintas localidades de la provincia.
La masiva convocatoria dejó en claro la importancia que esta celebración tiene para la comunidad católica del Alto Valle. Familias enteras, jóvenes, adultos mayores y hasta niños participaron de la caminata, llevando banderas, pancartas y cantos de alabanza. El recorrido por la Ruta 7 volvió a hacerse por la mano izquierda, una disposición que mejora el orden y la seguridad de los peregrinos.
La Municipalidad de Centenario, junto a la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, organizó un amplio operativo para garantizar el desarrollo seguro de la actividad. Hubo controles de tránsito, cortes parciales y acompañamiento de personal de seguridad a lo largo del trayecto.
La edición 2025 dejó postales de familias enteras caminando juntas, jóvenes entonando canciones religiosas y voluntarios ofreciendo agua y fruta en diferentes tramos del camino. La alegría y la emoción se entrelazaron en un evento que, una vez más, reafirmó la importancia de la Virgen de Luján como símbolo de unidad y esperanza.
