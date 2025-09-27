Peregrinación a la Virgen en Centenario: así será el recorrido por la ruta, los cortes a tener en cuenta este domingo

El municipio y la secretaria de Emergencias resguardarán el paso de los peregrinos desde las 8 hasta que concluya la acción religiosa.

Este domingo, desde las 8, Centenario será una vez más la sede de la peregrinación a la Virgen de Luján. El Municipio y la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos organizaron un operativo para acompañar a los peregrinos y resguardar la acción religiosa.

El operativo sanitario organizado por la secretaría de Emergencias tendrá puestos médicos avanzados, unidad de respuesta inmediata, ambulancias, vehículo 6x6 y personal sanitario y de emergencias.

"Nuestro equipo estará ubicado en puntos estratégicos del Alto Valle hasta Centenario para brindar asistencia inmediata y garantizar un peregrinar seguro. Este trabajo lo realizamos con dedicación año a año para acompañar a los fieles", informaron desde el organismo a cargo de Luciana Ortiz Luna.

centenario

La 45ª Peregrinación a la Virgen de Luján caminará bajo el lema "Madre, danos amor para caminar con esperanza". Vecinos de todo el Alto Valle se reunirán en Centenario para llevar adelante esta expresión de fe y tradición de Iglesia católica neuquina.

Desde las primeras horas de la mañana, fieles de toda la región saldrán en peregrinación hacia Centenario para honrar a la Virgen de Luján: los grupos de Plottier partirán a las 5 de la mañana, los de Vista Alegre Sur a las 7.30, mientras que desde Centenario (ex peaje) y desde la ciudad de Neuquén la caminata comenzará a las 8. Todos los caminos confluirán en la Plaza San Martín de Centenario, donde a las 12 se celebrará la misa central y la jornada está prevista que termine a las 15.

La organización prevé además que este año los peregrinos volverán a realizar el trayecto por la mano izquierda de la Ruta 7, con el objetivo de tener mayor seguridad y orden en la circulación, así como la incorporación de grupos provenientes de diferentes puntos de la provincia.

PEREGRINACION LUJAN2.jpg

Operativo de circulación

Desde la dirección de Tránsito municipal informaron sobre los cortes vehiculares en diferentes puntos de la ciudad de Neuquén, para acompañar tan importante acontecimiento religioso.

La semana pasada se llevó a cabo un encuentro en el municipio encabezado por la secretaria de Gobierno, Rosalí Esteves, con el cura párroco Oscar Carus; el referente local de la Cruz Roja Argentina, Juan Diego Lorente; los subcomisarios Damián Jorquera y Vanesa Navarrete; el representante de la secretaría de Emergencia de la provincia y de los grupos scouts .

Allí acordaron las acciones en conjunto para coordinar el operativo de seguridad durante toda la jornada con cortes fijos a partir de las 8: San Martín e Islas Malvinas; San Martín y Marcial Bravo; Lanín e Intendente Pons (ingreso personas con discapacidad); e Islas Malvinas y Darrieux. En tanto, habrá cortes intermitentes a partir de las 10 en: Ianni y Río Neuquén; República de Chile y Antártida Argentina; Lanín y Antártida Argentina; Darrieux y Antártida Argentina; San Martín y Antártida; Parada de taxis: Darrieux y Primeros Pobladores; Parada de colectivos: República de Chile e Intendente Pons.

Recomendaciones

Desde la Iglesia Católica recomendaron a los participantes llevar calzado cómodo, protección solar, gorro y agua. Informaron que a lo largo del recorrido habrá puestos de hidratación, asistencia y acompañamiento.

"Caminamos bajo la mirada de nuestra Madre, reconociéndonos como hijos suyos y como hermanos entre nosotros, y esa es la gracia de la peregrinación: sabernos acompañados y sostenidos en la fe", convocó el cura de Centenario.

Peregrinación-virgen-de-Luján-6.jpg Julio Giménez

Carus dijo que: "La unidad que pedimos a María no puede quedar en palabras, sino hacerse compromiso en nuestras familias, en la sociedad y en la vida cotidiana. Queremos que esta caminata nos ayude a mirar con esperanza y a trabajar por el bien común", expresó.

El sacerdote invitó a todos, "aún en medio de las dificultades personales y sociales, a ponerse en camino. María siempre estuvo con Jesús hasta el final y hoy sigue caminando con nosotros. Que nadie se sienta solo: tenemos una Madre que nos reúne y nos fortalece".