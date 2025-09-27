Nueva era para la salud en Mariano Moreno: inauguraron la ampliación del Hospital Carlos Burdes

Toda la comunidad celebró la esperada obra junto al gobernador Rolando Figueroa. La inversión en la infraestructura edilicia superó los 1.100 millones de pesos

Después de 61 años de historia, el hospital Carlos Burdes de Mariano Moreno inauguró una nueva estructura edilicia que se suma al edificio original, construido en 1964. Esta ampliación es un paso importante para mejorar la atención sanitaria en la región y brindar un servicio de excelencia a todos los vecinos de la localidad y su zona de influencia.

Sin lugar a dudas, la obra vino a escribir un nuevo capítulo en la historia del nosocomio, ya que la ampliación de sus instalaciones es un logro importante para la comunidad, que había estado esperando esta obra durante mucho tiempo.

“La nueva estructura edilicia permitirá mejorar la atención sanitaria y brindar un servicio más eficiente y de mayor calidad a los pacientes”, anunció en su alocución el ministro de Salud Martín Regueiro, en los instantes previos a cortar las cintas inaugurales junto al gobernador Rolando Figueroa, el intendente Javier Huillipan y la directora del nosocomio, Maitén Videla.

Inauguracion Hospital Mariano Moreno (10)

Según precisó el funcionario provincial, la ampliación del hospital incluye nuevas dependencias y servicios, como consulta externa, atención de enfermería, medicina general, vacunatorio, odontología y ginecología, entre otros.

La obra también contempla mejoras en la infraestructura y la tecnología, lo que permitirá brindar un servicio más moderno y eficiente. “La obra es un ejemplo de cómo la inversión en infraestructura sanitaria puede mejorar la calidad de vida de las personas y contribuir al desarrollo de la comunidad”, afirmó Regueiro.

Inauguracion Hospital Mariano Moreno (6)

Día de alegría para Mariano Moreno

El intendente Javier Huillipan, por su parte, expresó su satisfacción por la inauguración de la ampliación del Hospital Carlos Burdes, destacando que esta obra marca un antes y un después en la historia del pueblo. Según Huillipan, esta obra no solo es un logro importante para la comunidad, sino que también establece un nuevo estándar para el futuro.

“La obra es el resultado de una gestión comprometida del gobernador Rolando Figueroa y del ministro de Salud, Martín Regueiro, que ha trabajado para acelerar el proceso de construcción”, expresó el jefe comunal. A continuación, con satisfacción agregó que “ha sido un día de alegría para toda la comunidad, especialmente para los adultos mayores que conocen la historia del sistema de salud de la localidad”.

Inauguracion Hospital Mariano Moreno (2)

Ya en la puerta del 84° aniversario de Mariano Moreno, el próximo 10 de octubre, el intendente destacó que la inauguración de obras importantes no debe ser solo una celebración de aniversarios, sino el resultado del esfuerzo y trabajo constante durante todo el año. “La idea es tener un flujo constante de obras y proyectos que mejoren la calidad de vida de los habitantes de Mariano Moreno, en lugar de esperar a fechas especiales para inaugurar”, remarcó.

Más adelante, el mandatario local expresó su compromiso con el desarrollo y crecimiento de Mariano Moreno, y subrayó que la ampliación del Hospital Carlos Burdes es solo el comienzo de una serie de obras y proyectos que mejorarán la calidad de vida de los habitantes. “La comunidad de Mariano Moreno puede esperar un futuro con más obras y proyectos que beneficien a todos sus habitantes”, resaltó.

Inauguracion Hospital Mariano Moreno (8)

Inversión en materia de Salud

El ministro de Salud, Martín Regueiro, en contacto con LMNeuquén acentuó su satisfacción por la inauguración de la ampliación del Hospital Carlos Burdes de Mariano Moreno, destacando que esta obra es un ejemplo de cómo el gobierno provincial prioriza la salud y el bienestar de la comunidad.

A renglón seguido puso en conocimiento que “la inversión en la obra superó los 1.100 millones de pesos, lo que demuestra el compromiso del gobierno provincial con la salud y el bienestar de la comunidad de Mariano Moreno”. Regueiro agradeció al equipo de salud y a la comunidad por su paciencia y apoyo durante el proceso de construcción de la obra. También distinguió la importancia de la presencia del gobernador en el acto de inauguración, lo que demuestra su compromiso con la salud y el bienestar de la comunidad.

TRAS MEDIO SIGLO DE ESPERA INAUGURAMOS EL NUEVO HOSPITAL DE MARIANO MORENO



Hoy inauguramos el nuevo Hospital Dr. Carlos Burdes, una obra largamente esperada que la provincia decidió terminar tras dejar de recibir los fondos de nación en 2023. Este hospital mejora la atención,… pic.twitter.com/CUMtxxazX6 — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) September 26, 2025

En igual sentido, el intendente Huillipan en contacto con LMNeuquén destacó la importancia de la voluntad política y el trabajo en equipo para hacer posible la inauguración de la ampliación del Hospital Carlos Burdes.

“La obra había sido paralizada en 2023, pero gracias al esfuerzo y la dedicación del gobernador Rolando Figueroa, la secretaria de Obras Públicas, Tanya Bertoldi, y el ministro de Salud, Martín Regueiro, se logró superar los obstáculos administrativos y técnicos para inaugurar la ampliación del hospital en un tiempo récord”, finalizó.