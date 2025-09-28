Insólito en Vista Alegre: la vaca Lola cayó al canal de riego y fue rescatada con sogas

El animal cayó al curso de agua y quedó atrapado, pero gracias a los bomberos voluntarios de Centenario pudo salir sana y salva.

Un hecho tan llamativo como inusual sorprendió a la comunidad de Vista Alegre Sur: una vaca terminó dentro del canal principal de riego y tuvo que ser rescatada por los bomberos voluntarios de Centenario . La escena, que rápidamente captó la atención de los vecinos, se convirtió en la anécdota de la jornada y generó alivio cuando finalmente se confirmó que el animal estaba sano y salvo.

El episodio ocurrió en horas de la tarde de este sábado, en el sector de la ex Ruta 234, entre las calles 11 y 12 . Allí, el bovino —apodado “Lola” por sus dueños— quedó atrapado luego de caer al cauce de agua.

De acuerdo a la teoría de cómo Lola llegó allí, se presume que la vaca se acercó al canal en busca de agua para beber, una práctica habitual en las zonas de chacras y riego . Sin embargo, en una maniobra desafortunada, perdió el equilibrio y terminó en el interior del canal.

Vaca canal de riego Centenario (3)

La particularidad de este tipo de canales es que tienen paredes de hormigón altas y lisas, lo que imposibilita que un animal de gran porte pueda salir por sus propios medios. Esa misma estructura fue la que obligó a los bomberos a desplegar un operativo de rescate poco común.

Inmovilizada, pero fuera de peligro

Lejos de entrar en pánico, “Lola” logró acomodarse de tal manera que sus cuatro patas quedaron apoyadas en la base del canal, lo que le permitió mantenerse inmóvil y sin riesgo inmediato de ser arrastrada por la corriente.

Los primeros en llegar fueron vecinos y automovilistas que circulaban por la zona, quienes observaron al animal atrapado y dieron aviso a las autoridades. Rápidamente, se puso en marcha un operativo que incluyó el despliegue de cuerdas y el trabajo conjunto para liberar a la vaca.

Vaca canal de riego Centenario (1)

El grupo de bomberos voluntarios de Centenario acudió con rapidez y se encontró con un escenario poco habitual. “No es común recibir llamados por este tipo de intervenciones, pero siempre estamos preparados para actuar ante cualquier situación”, señalaron integrantes del cuartel, quienes destacaron que el rescate demandó concentración, fuerza y coordinación.

La maniobra consistió en asegurar al animal con sogas que permitieran mantenerlo estable y, con la ayuda de varios efectivos, tirar hacia un punto seguro hasta que lograra salir del canal. La tarea requirió paciencia, ya que debían evitar lastimar al bovino o que volviera a resbalar hacia el agua.

Final feliz para “Lola”

Tras varios minutos de trabajo, finalmente “Lola” fue retirada del canal y pudo volver a tierra firme. Aunque estaba mojada y visiblemente cansada, no sufrió heridas y se encontraba en buen estado de salud. Inmediatamente, fue entregada a su dueño, quien la condujo nuevamente hacia la chacra donde vive habitualmente.