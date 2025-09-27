Fin de semana con viento en Neuquén y una alerta amarilla: las ráfagas estimadas

Este sábado ameneció soleado en la ciudad de Neuquén , con el cielo totalmente despejado, anticipando una jornada con temperaturas agradables y bien cercanas a la primavera que arrancó este 21 de septiembre. Sin embargo, el tiempo bueno se descompone con otra variable que indican los pronósticos: viento y ráfagas ; más una alerta amarilla hacia el interior de la provincia.

Es el aire cálido que ingresó en los últimos días con vientos del noreste. El tiempo estará cálido, pero hay ráfagas estimadas que podrían orillar los 70 kilómetros por hora en la ciudad de Neuquén.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado por la mañana estará algo nublado y las ráfagas de viento oscilarían entre los 51 y 59 kilómetros por hora . La temperatura máxima pronosticada es de 20 grados centígrados por la tarde. Las condiciones desmejoran hacia la noche, con el cielo cubierto y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 69 km/h . El domingo, el SMN repite la máxima de 20 °C y una mínima de 12 °C. Algo nublado y ráfagas de viento de entre 51 y 59 km/h, por la mañana.

pronostico 01

¿Qué dice el pronóstico de la AIC?

En tanto, la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) que indica que la jornada de este sábado será mayormente despejada y coincide con la temperatura máxima ofrecida por el SMN. En cuanto a los vientos, anticipa ráfagas más moderadas, en torno a los 48 km/h. Para el domingo, indica que el cielo estará cubierto, sobre todo en la noche, con una temperatura mínima de 1°C y una máxima de 22°C. También anticipa viento con ráfagas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora, durante la mañana.

pronostico

Se suma una alerta amarilla

Hacia el interior de la provincia, el Servicio Meteorólogico Nacional también pinta de amarillo una porción de la provincia de Neuquén, por condiciones adversas. Se trata de una alerta amarilla para la zona de Los Lagos, no por viento sino por lluvias, sobre todo durante la noche de este sábado.

"El área será afectada por lluvias de variada intensidad. En las zonas cordilleranas se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm; mientras que en las zonas de meseta se espera que los valores sean entre 10 y 20mm, pudiendo en ambos casos ser superados de forma puntual. No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en las zonas más altas", menciona el SMN.

alerta amarilla

Con estas condiciones, se recomienda tomar algunas precauciones:

1- Evitá actividades al aire libre.

2- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

3- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.

4- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.