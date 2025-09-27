Blanco en Cutral Co: "Las petroleras festejan ganancias, los trabajadores cuentan muertes"
El candidato a senador del Frente de Izquierda realizó una recorrida por la comarca petrolera, en vistas a las elecciones de octubre venidero.
El candidato a senador del Frente de Izquierda, Andrés Blanco, cuestionó al gobierno de Rolando Figueroa y a las empresas que celebran “cifras históricas”, mientras crecen los accidentes y muertes obreras en el sector petrolero. Desde la ciudad de Cutral Co, presentó sus propuestas para frenar la precarización y defender la vida por sobre las ganancias de los empresarios.
“El gobierno anuncia récords de producción de petróleo y gas, récords de exportación, récords de fracturas, pero hay otro récord del que no hablan, y es el de los accidentes laborales en el sector”, denunció Andrés Blanco desde Cutral Co.
“En el sector hay cientos de despidos porque, para las empresas, los trabajadores son la variable de ajuste. Y al mismo tiempo, los ritmos de trabajo no paran, y en eso los trabajadores siguen sufriendo accidentes y muertes laborales. En 2023 hubo 1.200 casos de accidentes notificados en el sector, y no extrañaría que con el crecimiento de 2024 la cifra haya sido mayor. Ya son decenas las muertes obreras en los últimos años”, explicó el diputado del Frente de Izquierda.
“Las vidas obreras valen más que las ganancias de las empresas, y eso no se resuelve con un seguro para los familiares de los trabajadores fallecidos”, expresó y presentó el programa del Frente de Izquierda para pararles la mano a la petrolera.
“Hay que prohibir los despidos en el sector, y repartir el trabajo entre las manos disponibles. Para eso proponemos reducir los diagramas laborales sin reducción salarial. Hay diagramas que llegan a los 14 días corridos de trabajo. Jornadas que superan las 12 horas, y en algunos casos después de la jornada, los trabajadores tienen que manejar 100 kilómetros. Proponemos un diagrama de 4 días de trabajo por 4 de descanso, con jornadas reducidas”, sostuvo el candidato de la Izquierda.
“Si se reduce el tiempo de trabajo de cada trabajador, disminuyen los riesgos para la salud, y al mismo tiempo se crearían nuevos puestos de trabajo. A la vez proponemos poner en pie comités de seguridad e higiene en cada empresa, para que sean los propios trabajadores los que decidan cuándo es seguro y cuándo no trabajar”, concluyó.
