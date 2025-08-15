El Frente de Izquierda lanzó sus candidatos a senadores y diputados

Se trata de representantes de todos los sectores que reúne el frente neuquino. Los primeros candidatos son Andrés Blanco y Julieta Ocampo.

Este viernes los representantes de los partidos que conforman el Frente de Izquierda de Neuquén definieron las listas de sus candidatos a diputados nacionales y senadores de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre. Su primer candidato a senador es el dirigente obrero Andrés Blanco.

La lista de senadores titulares continúa con Priscila Ottón Araneda , docente y dirigente del MST, quien ocupó la banca como concejala en Neuquén. Entre los suplentes están Gastón Rivero y la dirigente Maria Gabriela Suppicich.

En la lista de diputados la primera candidata es Julieta Ocampo , actual diputada provincial del Frente de Izquierda en la actualidad por la Izquierda Socialista y expresidenta del Centro de Estudiantes de Humanidades.

El segundo candidato a diputado nacional es el dirigente social César Parra y la tercera es Florencia Paula Beltrán. Los suplentes son Nicolás Ezequiel Mc Namara, Malen Agustina López y Luis Daniel Heredia.

"Estamos reunidos y terminamos de definir nuestras listas. Durante la semana próxima vamos a presentarla ante la justicia Electoral. Pero ya las tenemos y pudimos tener representantes de todos los sectores que conforman el Frente de Izquierda", destacó el dirigente.

Candidaturas

Blanco destacó la representación en las listas de los cuatro partidos que conforman el Frente de Izquierda en Neuquén y expresó que se mantiene vigente el desafío de traccionar por las demandas que habitualmente reclaman en las bancas que tienen tanto en la Legislatura como en el Concejo Deliberante de Neuquén como la defensa de las mujeres, de los discapacitados y jubilados.

"Todos estos temas hoy están a flor de piel ante los pases de bandos en el Senado y en función de los acuerdos para darle esa supuesta gobernabilidad al plan de ajuste que lleva adelante el presidente Javier Milei", lanzó el candidato.

En ese sentido, dijo que en Neuquén tienen el desafío de aclarar que es la neuquinidad, ya que aseguró que para el Frente de Izquierda no es lo mismo que para el gobernador Rolando Figueroa. "Ellos hablan de una neuquinidad de las petroleras, hoy son su prioridad, y eso contrasta profundamente con la realidad que viven miles de familias en Neuquén", manifestó.

El candidato a diputado nacional insistió en diferenciar la defensa de Neuquén que pregona el gobernador con la que propone su partido que incluye, dijo, a todos los neuquinos y no solo a las "economías".

"Nuestra tarea va a estar en poner en la agenda las demandas populares, ya que el ajuste avanza en todo el país y Neuquén no está fuera de eso", lanzó el flamante candidato.

Recambio en el Concejo Deliberante de Neuquén

En julio pasado, como parte del acuerdo de rotación del Frente de Izquierda Unidad, Julieta Katcoff asumió la banca del PTS en el Concejo Deliberante. Lo hizo acompañada por sus compañeras del hospital Castro Rendón, militantes de la agrupación Pan y Rosas, el diputado Andrés Blanco, la dirigente de ATEN, Yazmín Muñoz, trabajadores y estudiantes de su espacio político.

Julieta Katcoff es trabajadora de salud y referente de la agrupación Pan y Rosas y del movimiento de mujeres de Neuquén. “Tenemos el orgullo de ser trabajadoras y trabajadores que hacemos política, que estamos convencidas de que la salida es transformar esta sociedad de raíz. Rotamos en estos puestos, no nos atornillamos a estos sillones y volvemos a nuestros lugares de trabajo. Soy trabajadora de la salud desde hace más de 15 años en el hospital Castro Rendón”, dijo al presentar su banca en la primera sesión.

En este sentido, aseguró que la experiencia de atender a la población que llega en busca de ayuda al hospital la va a poner en la agenda de debate en el Concejo Deliberante. “Somos las y los que atendemos a las pibas y pibes que se enferman porque viven en casas de nylon y cartón sin acceso a los servicios; las que todos los días a la hora de fichar nuestro ingreso, vemos en las puertas de los hospitales a cientos de personas que duermen en la calle”, denunció.