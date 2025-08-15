Patricia Bullrich será la candidata libertaria para senadora por la ciudad de Buenos Aires
La Ministra de Seguridad de la Nación lo confirmó en la tarde de este viernes a través de su cuenta oficial de X (exTwitter).
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, confirmó en la tarde de este viernes que será la candidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires por el espacio de La Libertad Avanza (LLA) que conduce el presidente Javier Milei.
"Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo. Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir. Donde se construye futuro", anticipó la ex dirigente del PRO.
Sostuvo que "después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado. Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora. Ese esfuerzo que hace cada uno, con valentía y esperanza, nos mantiene firmes para superar esta etapa y dejar atrás a quienes nos hundieron en el desorden, la delincuencia y la pobreza".
También se acordó de los opositores a quienes calificó como "esos inútiles y corruptos quieren destruir todo para volver al poder. No les importa la gente ni el país. Pero no vamos a dejar que se lleven puesto todo el trabajo hecho".
"Construimos futuro o volvemos al fracaso"
Bullruch confirmó su candidatura: "Me presento como candidata a Senadora por CABA para seguir peleando por un país próspero, libre y ordenado, dentro de La Libertad Avanza y bajo el liderazgo de Javier Milei" y añadió: "Es momento de decidir: construimos futuro o volvemos al fracaso".
De esra manera bajará del Ministerio de Seguridad a ser candidata por el oficialismo a senadora por la ciudad de Buenos Aires.
El presidente Javier Milei también se expresó a través de su cuenta oficial de X (exTwitter) ni bien Bullrich confirmó la noticia. "Grande @PatoBullrich dando la lucha en CABA para que avancemos en la pelea por terminar con los kukas... VLLC!", enfatizó.
