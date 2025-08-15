El peligro de Roblox para los más chicos: alertan por abusos, grooming y apuestas clandestinas

Un joven fue detenido en Cipolletti por contactar a través del juego a un nene de 9 años para pedir fotos íntimas. Advierten que la seguridad no es suficiente.

Roblox es una plataforma de videojuegos que fomentan la creatividad que tiene un lado oscuro.

Roblox es una de las plataformas online de videojuegos más populares del mercado y tiene aproximadamente, unos 350 millones de usuarios activos. Es reconocida por tener videojuegos que fomentan la creatividad y el desarrollo de habilidades sociales, pero tiene también un lado oscuro.

Detrás de la fachada creativa y colorida de la aplicación, existen huecos en la seguridad que ponen en peligro a menores. Grooming, explotación financiera, casinos virtuales y contenido inapropiado son algunos de los problemas que atraviesan a la plataforma y preocupan a los padres.

Un grave hecho se conoció en las últimas horas, donde un joven de 19 años fue detenido-este jueves - en la localidad de Cipolletti (Río Negro), por utilizar la plataforma para contactar a un niño de 9 años en Quilmes. En este caso, la acusación indica que el hombre se habría hecho pasar por menor y mantuvo una conversación con el menor, a quien le habría solicitado que le enviara fotos íntimas a cambio de "Robux" (las monedas del juego).

Roblox

Qué es Roblox y por qué puede ser un riesgo para los menores

Fundada en 2004 por David Baszucki y Erik Cassel, Roblox permite a los usuarios crear y jugar una amplia variedad de títulos diseñados por otros gamers. Pero este éxito también atrajo a depredadores, explotadores y ciberdelincuentes que buscan aprovecharse de la ingenuidad y la curiosidad de los menores.

Roblox no es la primera plataforma con chat abierto al que menores tienen acceso: Esos sistemas existen desde principios de los 2000 inclusive, con juegos como Habbo Hotel o Club Penguin más adelante. Sin embargo nunca antes había existido una tan masiva.

Aunque desde la aplicación se afirma que la seguridad es una prioridad y cuenta con sistemas de moderación activos las 24 horas, estas medidas no son suficientes para prevenir este tipo de abuso: desde 2018, la policía estadounidense arrestó a 24 personas acusadas de abusar de menores que conocieron en la plataforma.

Roblox niño

El problema de los casinos virtuales

Otro problema es la proliferación de casinos virtuales dentro de los juegos, donde los usuarios pueden apostar con Robux (que valen dinero real). Esto puede llevar a comportamientos adictivos y a la explotación financiera de menores.

Un informe reciente de la firma BaityBait reveló que Roblox facilita la expansión de casinos virtuales y sistemas pay-to-win (pague para ganar) dentro de su plataforma. Estos sistemas permiten a los niños gastar grandes cantidades de dinero real para obtener ventajas en los juegos, lo que genera preocupación debido a la falta de regulación clara sobre estas microtransacciones: muchos menores terminan gastando dinero sin ser conscientes de las consecuencias, a menudo utilizando fondos de sus padres.

Además, Roblox fue criticado por expertos en referencia a su estrategia de evasión regulatoria, ya que clasifica sus ofertas como “experiencias” en lugar de “juegos”. Esta táctica permite a la plataforma sortear restricciones legales que normalmente se aplicarían a juegos destinados a menores, especialmente aquellos que imitan las mecánicas de los casinos.

La plataforma también es cuestionada por permitir la creación de juegos que incluyen contenido sexualizado y violento. Aunque la plataforma tiene políticas estrictas contra este tipo de contenido, los usuarios pueden encontrar formas de sortear los filtros.

Cómo mitigar los riesgos y proteger a los chicos en Roblox

Algunas recomendaciones para mitigar los riesgos en Roblox son: