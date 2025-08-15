Impresionante video: entre montañas de mugre, así vivía la acumuladora del barrio Cumelén

Las imágenes captadas por el personal de Limpieza Urbana son más que alarmantes e increíbles. Montañas de excrementos de animales y latas de cerveza.

Aún no se puede salir del asombro que produce ver las condiciones en que vivía la mujer acumuladora del barrio Cumelén y su hijo. El personal de Limpieza Urbana que debió ingresar a la casa captó imágenes espeluznantes de la situación de esta vivienda, ubicada en Roca y Gregorio Martínez.

Los videos dejan con la boca abierta a cualquiera , o mejor dicho, como si fuera una película de terror genera un miedo que obliga a cerrar los ojos. La escena es muy fuerte.

Dentro de esa vivienda, muy bonita por fuera, se ve que los pisos ya no tenían más lugar para basura. Esta familia estaba viviendo entre cientos de kilos de caca de animales, bolsas, latas de cerveza vacías y botellas plásticas llenas de orina .

SFP Acumuladora compulsiva Barrio Cumelen (8) Sebastián Fariña Petersen

La mesada de la cocina estaba repleta de basura, bolsas de alimentos vacías por todos lados, el baño también estaba totalmente sucio. La jubilada dormía en un colchón negro de la suciedad que le habría caído encima durante años.

En algunas secuencias del video se ve cómo las puertas internas de la casa no podía abrirse por la acumulación de excremento de perros y gatos que aparentemente hacían sus necesidades dentro de la casa, y no en el patio o algún lugar especial para eso.

Hace dos años, la misma vivienda tenía 20 centímetros de material fecal adherida a los pisos, desde la habitación de su propietaria, hasta el baño y la cocina. Personal de Limpieza Urbana nunca vio una situación igual. Hizo un gran trabajo y todo lo humanamente posible para que la mujer y su hijo puedan vivir en condiciones dignas.

SFP Acumuladora compulsiva Barrio Cumelen (3) La dueña de la casa y su hijo fueron hospitalizados. Sebastián Fariña Petersen

Pero aquel intento de rehabilitarse no se logró y volvieron a acumular basura. Volvieron a convivir con perros y gatos y todos sus excrementos. El caso podría haber sido fatal si no fuese por un amigo del hijo que dio aviso a tiempo a la Policía y al personal de salud del SIEN.

Perros y gatos

El olor que salía de esa casa alarmó a los vecinos que una vez más llamaron al Municipio para alertar. Al llegar al lugar, el personal constató las condiciones de insalubridad al extremo y de caos total.

El personal encontró entre las montañas de excremento unos 5 perros y 13 gatos, que fueron retirados de la casa para revisarlos por veterinarios y luego puestos en adopción.

Operativo - Acumulador - Roca y Gregorio Martinez 01 Claudio Espinoza

El subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, a cargo de los trabajos de limpieza y salubridad, informó que al comienzo de la tarea un gato atacó a una trabajadora que de inmediato fue trasladada al hospital más cercano para su atención.

“Lamentablemente encontramos una gran acumulación de residuos de todo tipo. Los perros hacían sus necesidades dentro de las habitaciones, el comedor y la cocina. Vamos a tener que trabajar mucho para dejarla en condiciones", describió días atrás.

Haspert destacó que los vecinos venían pidiendo ayuda urgente. “Viven pegados, separados solo por un paredón. El olor es muy fuerte incluso en invierno. Imaginen lo que sería en verano. Hay vecinos con enfermedades graves y esta situación les genera un riesgo enorme. La justicia actuó con mucha rapidez al ordenar el allanamiento para que pudiéramos intervenir”.

Le dieron el alta a la mujer

La vecina del barrio Cumelén que había sido internada el pasado viernes fue dada el miércoles pasado. La habían encontrado en pésimas condiciones de vida: su casa estaba repleta de basura y cubierta de excremento de animales. Un video se difundió en redes sociales para visibilizar la situación con la que se encontró la jubilada al volver a su domicilio.

La casa todavía estaba húmeda tras la limpieza que llevó adelante el personal municipal. Un vecino contó que los pocos muebles que la casa tiene actualmente fueron donados por la comunidad. "Si yo no le consigo las cosas, no tiene dónde sentarse la señora", reclamó.