Drama en Cumelén: la Municipalidad intervino por la acumulación de basura y rescataron a 14 perros y gatos

Los vecinos alertaron de la situación el viernes pasado y la propietaria fue hospitalizada. La vivienda estaba repleta de basura y de excremento de los animales.

Por segunda vez en dos años, la Municipalidad de Neuquén intervino en un mismo domicilio del barrio Cumelén a raíz de acumulación de basura y de heces de animales dentro de la casa y el terreno. La situación fue advertida por los vecinos el pasado viernes.

El operativo fue encarado en conjunto por las secretarías de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, a cargo de Luciana De Giovanetti, y de Movilidad y Servicio al Ciudadano. El municipio asume el costo del operativo y actuó, como la primera vez, a pedido de la Fiscalía de Estado y en coordinación con la Policía.

La situación se agudizó y alarmó a las familias del barrio porque la propietaria se encuentra internada , en tanto que su hijo, que está con internación ambulatoria y va a la casa por la noche, no cuidaba de los perros y gatos que vivían allí.

La situación complicaba la convivencia con los vecinos, que el pasado viernes denunciaron la situación. Al llegar al lugar, el personal constató las condiciones de insalubridad al extremo y de caos total.

Operativo - Acumulador - Roca y Gregorio Martinez 01 Claudio Espinoza

De Giovanetti recordó que en junio de 2023 se retiraron del mismo domicilio 14 animales. Según los vecinos, hay cinco perros y 13 gatos, de los cuales por el momento se recuperaron todos los canes y tres felinos, ya que la mayoría se fue del lugar por los ruidos y el movimiento de personas.

“Hace casi seis años hemos firmado un convenio con el Ministerio Público Fiscal y es el propio municipio el que costea los operativos: es parte de esta convivencia ciudadana y de ser parte de que la ciudad funcione y las cosas se resuelvan”, explicó y señaló que en este caso “los vecinos viven en una situación muy compleja, han tenido muchísima paciencia porque entienden que son personas que no están bien”.

Aclaró que personal a su cargo quedará pendiente en el lugar hasta poder recuperar a todos los animales y luego de evaluarlos, darlos en adopción a familias responsables.

Operativo - Acumulador - Roca y Gregorio Martinez 06 Claudio Espinoza

En tanto, el subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, a cargo de los trabajos de limpieza y salubridad, informó que al comienzo de la tarea un gato atacó a una trabajadora que de inmediato fue trasladada al hospital más cercano para su atención.

“Lamentablemente encontramos una gran acumulación de residuos de todo tipo. Los perros hacían sus necesidades dentro de las habitaciones, el comedor y la cocina. Vamos a tener que trabajar mucho para dejarla en condiciones, por si en algún momento la propietaria regresa”, describió.

Haspert destacó que los vecinos venían pidiendo ayuda urgente. “Viven pegados, separados solo por un paredón. El olor es muy fuerte incluso en invierno. Imaginen lo que sería en verano. Hay vecinos con enfermedades graves y esta situación les genera un riesgo enorme. La justicia actuó con mucha rapidez al ordenar el allanamiento para que pudiéramos intervenir”.

Operativo - Acumulador - Roca y Gregorio Martinez 05 Claudio Espinoza

Sobre la problemática de fondo, el funcionario remarcó: “Estamos hablando de personas que acumulan residuos como parte de una enfermedad. Para ellos no es un problema, es algo cotidiano, incluso tienen apego a esos residuos. En este caso encontramos desechos de animales, de personas en baldes”.

El funcionario reforzó que “el área de Salud Mental tiene que jugar un papel fundamental. No podemos volver dentro de un año y medio a hacer la misma limpieza. Hay tratamientos y se pueden prevenir estos casos”, reflexionó.