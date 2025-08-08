Drama en el barrio Cumelén: hacía tres días que no comía nada, rodeada de excremento

La mujer vive con su hijo. Ambos cayeron en desgracia. Convirtieron la casa en una montaña de excremento y basura domiciliaria acumulada.

Como la primera vez o peor. Detrás de la fachada de una hermosa casa, ubicada en Roca y Gregorio Martínez, una mujer y su hijo volvieron a acumular basura y excremento de perros y gatos.

Hace dos años, la vivienda tenía 20 centímetros de material fecal adherida a los pisos, desde la habitación de su propietaria, hasta el baño y la cocina. Personal de Limpieza Urbana nunca vio una situación igual. Hizo un gran trabajo y todo lo humanamente posible para que la mujer y su hijo puedan vivir en condiciones dignas.

Pero el camino de rehabilitación que transitaron, por alguna razón, se frustró y volvieron a acumular basura. Volvieron a convivir con perros y gatos y todos sus excrementos. El caso podría haber sido fatal si no fuese por un amigo del hijo que dio aviso a tiempo a la Policía y al personal de salud del SIEN.

SFP Acumuladora compulsiva Barrio Cumelen (5) Sebastián Fariña Petersen

Una semana atrás, el hijo de la mujer golpeó su puerta, desesperado y en muy malas condiciones. Por la gran amistad que tuvieron cuando eran jóvenes, le dio una mano y procuro lo mínimo e indispensable: que se bañe, se cambie la ropa y duerma en una cama limpia. "Siendo una persona con licencia de remís, casa y otras cosas; un hombre hecho y derecho, una buena persona, las drogas lo afectaron y perdió todo", se lamentó el hombre, en diálogo con LMNeuquén.

El buen amigo que intervino

El amigo se encargó también de pagar la luz de la vivienda donde estaba viviendo con su madre. "Lo ayudé como pude, lo banqué un par de días, y cuando tenía que cortarse el pelo, desapareció hasta ayer. Otra vez volvió en mal estado, bajoneado y con problemas", contó.

Señora acumuladora de perros y gatos denuncia por olores (1).jpg Claudio Espinoza

Anoche, le preguntó qué iba a hacer de su vida. Pidio quedarse nuevamente en su casa. Pidió que lo ayude con su madre. "No comía desde hace tres días, y me convenció de que vaya. Asi que fui a llevarle una pizza", relató

Siendo las 22 del jueves, el amigo se acercó hasta su casa. Abrió el portón y apenas accedió, comenzó a sentir el olor a podrido que venía del interior de la casa. Una vez adentro, intentó ingresar a la habitación donde estaba la madre de su amigo y no pudo. "Cuando abrí la puerta, salieron perros, gatos y una montaña de m... que me descompuso. Quedé en shock. Fue lo peor que vi en mi vida. Igual o peor que la vez pasada. No pude seguir ahí...me tuve que ir", contó.

En el lugar, contó 7 perros y 13 gatos. Uno de los animales se lo trajo a su casa. Su deseo es que se pueda rescatar a la totalidad y que alguien les busque un hogar.

Acumuladora de residuos.mp4

Este viernes a la mañana, vio a su amigo que pasó la noche deambulando por las calles de esta ciudad. Lo convenció de llevarlo al hospital; y mientras lo acercaba a un centro asistencial, se comunicó con personal del SIEN y la Policía. Luego fue personalmente hasta la casa, con botas de goma, traje y máscara, dipuesto a ingresar de nuevo a la vivienda. "En un momento pensamos que la mujer podía estar muerta. Pero no. La señora gritaba, estaba fuera de sí y con dos perros encerrados en su pieza. Agradezco a la Comisaría Tercera cómo se portó", mencionó el hombre.

Quedaron hospitalizados

Después de largas horas, finalmente la mujer accedió a retirarse de la vivienda. "Ella está internada ahora. El hijo también. Y tenemos perros y gatos para donar", agregó.

El operativo policial coordinado con personal del SIEN se extiendió hasta pasada las 13. De ahí, todos salieron descompuestos. Quedó el foco de infección que hay que limpiar.

"Mi amigo y su madre hicieron rehabilitación. Pero volvieron a la casa y volvieron a lo mismo. El basural de la Meseta es un poroto al lado de lo que vi. La situación está igual o peor que la vez pasada", dijo el testigo.

SFP Acumuladora compulsiva Barrio Cumelen (4) Sebastián Fariña Petersen