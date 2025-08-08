"Perdón Otoño": El conmovedor relato de una periodista ligada al caso tras la liberación de los condenados

Acompañó a la familia de la víctima, cubrió el juicio y sufrió atropellos. Aquí su enérgica reacción, dolor y denuncias tras anularse las condenas.

Otoño Uriarte hoy tendría 35 años. Fue asesinada hace 18 años y cuatro hombres fueron declarados culpables a principios de 2025 y ahora liberados.

Silvina Ojeda es fotógrafa y comunicadora social, colabora asiduamente con LMCipolletti y siguió muy de cerca el resonante caso Otoño Uriarte . Tanto que estableció vínculo con la familia de la víctima del atroz crimen. Poco después de conocerse este viernes la noticia de la anulación de la condena y liberación de los implicados, realizó un conmovedor descargo que aquí transcribimos textulamente .

"Perdón Otoño. Como mujer, como comunicadora, te pido perdón, porque tu nombre más que nunca hoy se transforma en fuego, un volcán lleno de fuego que grita la verdad, tu verdad, Otoño.

Hoy, el STJ decidió dejar libres a los cuatro implicados; uno seguirá preso por otro delito. Un juicio con audiencias eternas, donde los implicados iban borrachos, drogados y acosaban a periodistas y familiares de Otoño ; donde familiares de los acusados te sacaban fotos y te amenazaban; donde existió una seguridad extrema para proteger más a los acusados que a los familiares y amigos de Otoño .

Maximiliano Manuel Lagos .jpg Lagos se durmió más de una vez en el juicio en el que está acusado del secuestro de Otoño Uriarte. Anahí Cardena

Perdón, Otoño, seguí siendo fuego que desparrame lava por toda la comarca de donde sos y por todo el valle. Cada vez que salía de las audiencias me repetía una y otra vez: ¿Qué te hicieron, Otoño? El silencio inundaba todo cada vez que me lo preguntaba; afuera, tus amigas, tus profesoras, tu familia me llenaban de respuestas, mientras adentro de esa sala de audiencia solo quedaba silencio cada vez que te revictimizaban.

La pesadez de mis piernas cuando vi un cuerpo totalmente mutilado, con ramas incrustadas; me faltaba el aire y no podía resistir lo que estaba viendo.

Nunca me topé con tantos policías en una audiencia, afuera, adentro, algunos que te sacaban fotos. Y una, incrédula, pensaba que la verdad de Otoño estaba ahí adentro.

Declararon todos los testimonios, ¿por qué se desistieron de algunos que eran netamente importantes? La pregunta, cada vez que salía, me las repetía de nuevo: ¿Qué te hicieron, Otoño? Mientras tanto, se unían artistas del país como Dolores Reyes, pidiendo una y otra vez para Otoño la verdad, para los culpables, justicia. Todo ese fuego de tu volcán seguía afuera resistiendo, Otoño.

juicio otoño uriarte dia 7 (2).jpg La periodista cuestionó el comportamiento de los condenados durante el juicio. Anahí Cárdena.

Perdón, Otoño, en el día de la fecha no sabemos la verdad, imposible no llorar. Como mujer, comunicadora, como madre, hermana, hija, como ciudadana que cree en los lugares que te enseña una sociedad donde hay que cumplir requisitos para vivir, perdón porque las audiencias siempre fueron una falta de respeto; como cuando una jueza les hablaba a ellos en tono de maestra jardinera: “Lleguen más temprano, no beban”, y nosotros solo podíamos ver cómo se dormían, roncaban, llegaban borrachos y hasta amenazaban, o cómo te pedían un cigarro afuera y te hablaban como si nada, o posaban para que les haga fotos.

Perdón, Otoño, por dejar que tu cuerpo sea objeto de un motín de la injusticia, una injusticia patriarcal que te secuestra, te entierra y desentierra, y te tira a un canal mil veces.

Perdón, Otoño, por creer que ahí adentro sí existía tu verdad, solo la verdad. Porque justicia, como dice siempre tu viejo, es que estés entre nosotros.

Perdón, Otoño, solamente me sale decirte perdón. Me quedo con las palabras de la colega Camila Vautier: "Otoño no está ahí adentro, en el Poder Judicial; ese nunca fue el lugar de Otoño".

Otoño siempre estará en la memoria y en quienes luchan, en nombrarla una y mil veces.

Perdón, Otoño, acá seguirán, te aseguro, buscando la verdad y tu fuego nunca se va a apagar.