"Te dejo la patente del auto que te chocó y se fue a la mierda": busca a la conductora

Una joven vio el choque, colaboró con la causa y aportó el video clave para dar con la conductora que chocó otro auto. El testimonio del damnificado.

En choque y fuga de la conductora tuvo lugar en calle Bouquet Roldán 60.

Imaginate salir de una reunión, caminar hacia tu auto y ver un papelito pegado en el parabrisas. Lo primero que pensás es que se trata de una multa, una promoción, o quizás algún volante que vas a terminar arrojando en un tacho de basura. No te imaginás que te van a dejar un cartel con la siguiente leyenda: "Te dejo la patente del auto que te chocó y se fue a la mierda".

Eso le pasó al periodista Adrián Giannetti, y lo salvó el gesto de una joven desconocida. Es decir, una persona completamente ajena a la situación que se solidarizó con él y hasta le aportó el video que registra el choque.

“Eso fue el martes. Yo estaba haciendo una gestión en la zona, el auto estaba en Bouquet Roldán al 60, más o menos casi frente a Amen”, contó Giannetti, en diálogo con LMNeuquén.

patente del auto que chocó

Según relató, había estacionado el vehículo y tenía una reunión frente al lugar. En un momento, miró hacia la calle y notó algo extraño. "Vi que tenía un papelito en el vidrio, un cartelito pegado", recordó. El contenido lo sorprendió: "Un papel escrito en computadora decía: ‘Te dejo la patente del auto que te chocó’. Y con lapicera, agregaba abajo: ‘Se fue a la mierda’. Literal”.

En ese primer momento, minimizó la situación. "Miré el auto de costado y vi que estaba un poco golpeado, pero no pensé que fuera importante", comentó. Sin embargo, al salir nuevamente de la reunión, la historia dio un giro inesperado.

"Tengo el video del auto"

"Salgo y se me acerca una chica joven. Me preguntó si era el dueño del auto. Le dije que sí y me dice: ‘Yo soy la que te dejó el cartelito. Si querés, tengo el video del auto que te chocó’”, relató el periodista.

La joven, además de tomar nota del hecho, tenía el registro clave en imágenes. Le mostró el video y le facilitó los datos del vehículo que provocó el daño.

Gracias a ese gesto, Giannetti ahora tiene una pista para localizar a la persona responsable. "Tengo los datos aproximados de la dueña del auto, pero mi intención es que, si ve esto en redes sociales, reconozca su error. No creo que haya sido algo intencional, pienso que le pasó algo", reflexionó.

Choco un auto y se fue del lugar

El periodista insistió en que no busca un conflicto, sino una solución. "Hubiera sido interesante que dejara los datos para poder comunicarnos y que el seguro se haga cargo del daño. Porque el paragolpes y el guardabarros están salidos", explicó.

La empatía como valor

Mientras tanto, espera hasta el lunes para avanzar con una búsqueda más formal utilizando la información que ya tiene. A pesar del mal momento, se quedó con un sabor agridulce: la sorpresa por el daño material, pero también el valor del acto solidario.

"Solamente la chica se tomó el trabajo de avisarme, de esperarme y pasarme el video. Nada, agradecerle y destacar el gesto, ¿no? Fue totalmente desinteresado. Se tomó su tiempo. Me sorprendió mucho. Hay que destacar eso", dijo con énfasis.

Sobre la responsable del choque, Giannetti fue claro: "Solo quiero que se contacte conmigo para solucionar el tema. Sin dramas ni enojos. Son cosas materiales".

El caso se viralizó en redes sociales, donde algunos colegas y usuarios ayudaron a la difusión del video con el ánimo de ubicar a la conductora responsable.

También destacaron el accionar de la joven testigo que fue un ejemplo de empatía y compromiso con el otro. En este caso, Adrián Giannetti. Su conducta revela que "no todos miran para otro lado". Pequeños gestos, marcan la diferencia.