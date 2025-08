Susto, caos e indignación: dejó a su nene solo y se le fue el auto en pleno centro de Neuquén

Más allá del susto, el pequeño, afortunadamente, no sufrió ninguna lesión tras el accidente de tránsito.

Testigos que vieron la escena contaron a LMNeuquén que el vehículo comenzó a desplazarse lentamente y cruzó la esquina de Cresthía y Belgrano, con tanta suerte que sólo impactó a otro auto que estaba estacionado. Pese al tránsito que se registraba este martes, sobre las 13:00, en el horario de entrada y salida de alumnos de varios colegios, el auto Audi donde se encontraba solo el niño no chocó con otro que circulara por Belgrano, en sentido oeste-este.

pizza park google

"Decí que los automovilistas que estaban detenidos en el semáforo de calle Belgrano y Chrestía se dieron cuenta que el Audi iba circulando despacito y le tocaron bocina, ninguno lo chocó", agregó.

Comentó que, en un principio, los que fueron testigos y quisieron dar una mano pensaron que el conductor había sufrido una descompensación.

"Pero no, en realidad lo que ocurrió es que un hombre había dejado solo a un nenito de menos de 4 años y luego del impacto, todas las personas se pararon a tratar de ayudar. (Al menor) lo bajararon porque estaba super asustado y después apareció el papá. Salió por el lado de Pizza Park", comentó Yoana.

El auto impactó contra otro

Las personas que se juntaron para asistir al niño también acomodaron el Audi que había quedado atravesado sobre Belgrano y Chrestía. "Seguramente haya quedado registro en las cámaras municipales", advirtió.

La vecina testigo relató también que, después de dejar a sus hijos en el colegio, pasó inmediatamente de nuevo por el lugar y no vio que haya intervenido la Policía. Sólo había quedado el Audi acomodado en la esquina, mirando hacia el Norte y con uno de sus vidrios abiertos. "No estaba el papá, un hombre joven que no debe haber pasado los 30 años; ni el nenito que se llevó el susto de su vida, pobrecito", comentó.

pizza park google 02

¿Sin freno de mano?

En cuanto al Audi, la teoría que cobró fuerza entre los testigos que presenciaron el incidente es que el conductor lo habría dejado sin freno de mano y la pendiente de la Cresthía no colaboró con la circunstancia. "Un chiquito no puede destrabar un Audi", previó Yoana, con cierta indignación. "El padre apareció corriendo, asustado, porque, claro, primero no vio el vehículo donde estaba estacionado. Yo le tocaba bocina, justo estaba en ese lugar, y le indicaba que se había cruzado; de modo que fue a agarrar al nene. Pero, bueno, ya el p...se lo había mandado", prosiguió la testigo, en su relato.

Al niño lo bajaron del Audi del asiento trasero. No estaba atado con un cinturón de seguridad. Se desconoce si estuvo todo el tiempo en la misma butaca. "Yo iba con mis hijas a la escuela, si no posta que me bajaba a decirle algo por haber dejado solo a su hijo. Mucha irresponsabilidad. La gente que venía subiendo por Chrestía y estaba frenada esperando el semáforo, bajó enseguida. Dos hombres ayudaron. Eso es lo único que reconforta, que por cada p...hay dos personas solidarias", cerró.

Otros antecedentes lamentables

El caso trae a la memoria otros descuidos que se lamentaron con la muerte de un menor de edad.

Por ejemplo, el bebé de un año y dos meses que murió tras cuatro días de agonia en el Hospital Castro Rendón. Había quedado adentro de un vehículo que fue aplastado por un camión que se quedó sin frenos en la misma esquina: Chrestía y Belgrano.

El padre de la criatura, quien manejaba el auto, contó en su momento que estaba esperando el semáforo en Chrestía y Belgrano ya que iba a llevar al nene a la escuela. Estaba en segunda fila cuando al mirar para un costado, sintió el tremendo impacto.

“Me destrozaron la vida en dos minutos, lo que es la paradoja soy chofer de Indalo, tenemos la precaución de todo y en ese momento no pude hacer nada”, recordó.