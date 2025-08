Insólito: un diputado neuquino sortea un asado y un fernet

Embed - Dario Pampa Peralta on Instagram: "Seguimos festejando el levantamiento de la barrera sanitaria y comercial contra la carne y por eso vamos a sortear un COSTILLAR Porque el asado está ahora más barato para los neuquinos y eso es motivo de festejo. Participá poniendo me gusta, siguiéndome en mi ig @pampaperalta y @ a quien compartiría el asado con vos. Y si compartis en historias, además de tener doble chance, te llevas también un fernet con coca Suerte! #asado #costillar" View this post on Instagram A post shared by Dario Pampa Peralta (@pampaperalta)

Es por eso que una semana después de cumplir un mes el levantamiento de la barrera, Peralta y su equipo realizan el sorteo de un costillar y, si se cumplen condiciones extra, un fernet con coca. "Seguimos festejando el levantamiento de la barrera sanitaria y comercial contra la carne y por eso vamos a sortear un costillar. Porque el asado está ahora más barato para los neuquinos y eso es motivo de festejo", publicó el diputado en su Instagram.

En el video se lo puede ver dentro de su despacho en la legislatura. En el video ficcionalizado, miembros de su equipo le recuerdan que se cumple un mes de la resolución que eliminó la restricción.

Además de participantes, la sección de comentarios de la publicación se llenó de comentarios a favor de la medida impulsada por el gobierno de Javier Milei y a favor del Presidente de la Nación como: "Gracias a Milei. Vamos Milei Carajo." o "Jajaja no hay mejor propaganda para el peluca!!!".

Pampa peralta asado y fernet

También hubo críticas para el representante y para el peronismo neuquino: "Son de cuarta como siempre", comentó un usuario. Otro expresó su descontento con la conducción opositora: "Que mal que esta el peronismo neuquino, soy afiliado, seguro que pueden hacer algo mejor que un sorteo", publicó.

Cómo se definen las candidaturas en el peronismo neuquino de cara a las elecciones

A diez días de que venza el plazo para la presentación de listas y candidatos a las elecciones del 26 de octubre, dentro de Fuerza Patria aún no existen definiciones ni se oficializó una nómina. Sin embargo, sí se puede establecer quienes quedaron a cargo de los armados.

Con Darío Martínez fuera de competencia, el parrillismo tiene la llave en la que están guardados los nombres que competirán en los próximos comicios, todo en acuerdo con lo que bajó como estrategia la ex vice presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“El control absoluto de la situación lo tomó Oscar Parrilli”, explicó un dirigente que integra Fuerza Patria, en consonancia (y también con resignación) respecto a lo que se expresó desde el sector del PJ que responde a Martínez.

fuerza patria neuquen

El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, que hace no mucho tiempo atrás había manifestado que no sería de la partida, hoy, con la venia de Cristina, es el nombre que suena más fuerte para encabezar la lista a senadores.

También se especula que el propio Oscar Parrilli podría ir en ese lugar o su hija Lorena, actual diputada provincial, a la que se menciona también para la nómina a diputados. La duda, en el caso del primero, es que mediciones que encargó el PJ neuquino lo da al actual senador nacional con una imagen negativa de más del 60 por ciento, superando al resto de los referentes locales del PJ que se sondearon.

“Habrá una reunión esta semana pero todo se definirá en Buenos Aires”, confió un dirigente de la mesa chica de Fuerza Patria, que hoy integran, además del PJ, el Frente y la Participación Neuquina, el Partido Solidario, Libres del Sur y otras agrupaciones políticas que no irán con su sello dentro del espacio pero que apoyarán a los candidatos que se definan en lo que se presentó como un frente “anti Milei”.