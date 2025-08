"Estoy esperando que me entregue la ropa": el dramático video de una conocida productora de Neuquén

"Estoy viviendo en mi auto". Glenda Hansson, reconocida productora de quesos de Neuquén , relató públicamente la pesadilla que está atravesando. Su expareja la echó "como un perro" de la casa que compartían, en Rincón de los Sauces , y denunció: "Me sacó a mis hijas, eso es lo que más me duele".

Glenda Hansson.jpeg

"Tengo muchísima impotencia. Hace 7 años que llevo adelante este proyecto -de los quesos- para lo cual me capacité año tras año; y hoy no tengo nada. Me dejó en pampa y la vía y hasta ahora nadie me dio un lugar donde quedarme", expresó.

En las redes sociales también exhibió la denuncia que realizó en su contra para contrarrestar los dichos de su expareja. "Dice que yo lo golpeé...una cosa de locos. No lo puedo creer. Llegué a a mi casa y encontré la puerta con llave. Afuera, dos patrulleros que me encerraron con el auto como si fuera una delincuente. Juro que no lo puedo creer", reiteró.

En compensación a todo lo que perdió, dijo que ganó "paz mental". Aunque lleva tres días de angustia, sin poder dormir, reiteró: "La paz mental no tiene precio".

El video dramático de una conocida productora de Neuquén

Sus hijas, el dolor más grande

Lo que más lamenta es que su expareja "me puso a mis hijas en contra, diciéndoles que yo lo maltrataba y lo golpeaba. Todavía no puedo tocar el suelo con los pies porque no lo puedo creer. No se imaginas el dolor que siento", confesó llorando.

Desesperada, Glenda apeló a la solidaridad de la gente. Visibilizó el calvario que está pasando "con un gran sentimiento de vergüenza e impotencia" porque no tiene recursos para afrontar el pago de un abogado.

"Después de casi 16 años de estar en una relación con una persona que manejaba todos los asuntos financieros, me encuentro en una situación de vulnerabilidad económica. Mi trabajo, que fue mi pasión durante muchos años, no me ha permitido tener control sobre mis finanzas personales. Hoy en día, necesito pagar un abogado para que me ayude a luchar por mis derechos y los de mis hijas. Sin embargo, no tengo los medios económicos para hacerlo. Es por eso que recurro a ustedes con la esperanza de encontrar apoyo y solidaridad", manifestó.

posteo Glenda Hansson

"Lamento tener que pedir ayuda, pero realmente la necesito y cualquier contribución sería de gran ayuda para mí .Quiero agradecer de antemano a todos aquellos que puedan ayudarme y compartir. Su apoyo me dará la fuerza y la esperanza para seguir adelante en este momento difícil", agregó.

Su alias: Glenda.1982

Cuenta de Mercado Pago a nombre de Glenda Natalia Reta Hansson.

Tambera del norte neuquino: una inspiración para otros

En marzo de 2024, Glenda Hansson, tambera y emprendedora de Rincón de los Sauces, fue galardonada con el premio a la "Inspiración Empresarial" por el sector de Mujeres Empresarias de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Mecame).

Este reconocimiento, otorgado en el mes dedicado a celebrar la labor de las mujeres, destaca el aporte de emprendedoras como Glenda al sector de las Pymes en Argentina.

"A nivel nacional, Neuquén es principalmente conocida por el petróleo, por eso es gratificante mostrar que también tenemos producción de lácteos. Para mí es un orgullo representar a la provincia que amo", proclamó Glenda al recibir el reconocimiento de las mujeres de la CAME.

Elaboraba quesos frescos, saborizados y estacionados, yogur, leche fluida, dulce de leche y huevos pactoriles. “Son muchas las labores y cosas lindas que uno hace”, soltó en su momento la productora.

Glenda Hansson 1.jpg

La mujer norteña encaró el proyecto con determinación y pasión, en el establecimiento La Soñada, ubicado a poco del ingreso a Rincón de los Sauces. En un oasis verde cría 20 vacas holando-argentino y 500 gallinas ponedoras.

Su historia fue rescatada como un ejemplo inspirador para todas las mujeres que sueñan con emprender y dejar su huella en el mundo empresarial, resaltando el potencial de la región más allá de su industria petrolera.