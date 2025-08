Las candidaturas de Fuerza Patria en Neuquén se cocinan en Buenos Aires

A once días de que venza el plazo para la presentación de listas y candidatos a las elecciones del 26 de octubre , dentro de Fuerza Patria aún no existen definiciones ni se oficializó una nómina. Sin embargo, sí se puede establecer quienes quedaron a cargo de los armados.

Con Darío Martínez fuera de competencia, el parrillismo tiene la llave en la que están guardados los nombres que competirán en los próximos comicios, todo en acuerdo con lo que bajó como estrategia la ex vice presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, que hace no mucho tiempo atrás había manifestado que no sería de la partida, hoy, con la venia de Cristina, es el nombre que suena más fuerte para encabezar la lista a senadores.

Ramón Rioseco, candidato a gobernador, junto a Oscar Parrilli.

También se especula que el propio Oscar Parrilli podría ir en ese lugar o su hija Lorena, actual diputada provincial, a la que se menciona también para la nómina a diputados. La duda, en el caso del primero, es que mediciones que encargó el PJ neuquino lo da al actual senador nacional con una imagen negativa de más del 60 por ciento, superando al resto de los referentes locales del PJ que se sondearon.

“Habrá una reunión esta semana pero todo se definirá en Buenos Aires”, confió un dirigente de la mesa chica de Fuerza Patria, que hoy integran, además del PJ, el Frente y la Participación Neuquina, el Partido Solidario, Libres del Sur y otras agrupaciones políticas que no irán con su sello dentro del espacio pero que apoyarán a los candidatos que se definan en lo que se presentó como un frente “anti Milei”.

Los que se quedaron afuera

Junto con Darío Martínez, que renunció a la presidencia del PJ y de cualquier postulación para estas elecciones nacionales, también habrían quedado de lado otros posibles nombres de esa línea interna del peronismo local, como el de la senadora Silvia Sapag.

El objetivo de Martínez en su momento fue aspirar a una candidatura a senador o, en su defecto, a diputado nacional, con Sapag como primera candidata a la Cámara Alta. Todo ello en el marco de una convocatoria a internas que no se dio, y que tenía por objetivo fortalecer al espacio para que ninguna fuerza política jugase por afuera.

dario peralta dario Martínez

Y si bien nada de todo esto prosperó, Martínez no pierde las esperanzas de que, al menos, se pueda dar lo de Sapag. Una versión sostiene que habría planteado el tema ante el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Tampoco avanzaría la posibilidad de que se incorpore a la mesa de candidatos una pata sindical con César Godoy, dirigente de la UOCRA, que en las últimas elecciones municipales de Rincón de los Sauces estuvo cerca de ganar la intendencia.

A fines de abril, Godoy había expresado su intención de ser candidato a diputado nacional e incluso dijo a estar dispuesto a participar en internas para lograrlo pero hoy el sindicalista está más cerca de otro espacio político: Encuentro Republicano Federal, el partido de Miguel Ángel Pichetto.