Qué dijo la mujer que atropelló y mató en Ruta 7 sobre la denuncia de su expareja

La mujer también relató un episodio ocurrido en abril, cuando su expareja se llevó al hijo en común a Trevelin, Chubut, donde reside parte de su familia. Allí, asegura, la amenazó con que no lo volvería a ver y le exigió fotos y videos íntimos a cambio de recibir imágenes del niño. Esa situación fue denunciada ante fiscalía, donde se abrió una causa por extorsión que aún continúa en investigación.

“El nene está siendo judicializado. Él no tiene la tenencia ni yo la tengo. Es algo normal, pero acá se está peleando”, señaló. Añadió que la disputa por la tenencia continúa en el ámbito de Familia y que este martes participó de una audiencia en la que volvió a solicitar medidas cautelares por violencia de género, las cuales quedaron vigentes hasta noviembre. Además, indicó que cuenta con botón antipánico tras una denuncia por una agresión ocurrida en enero de este año, cuando el hombre ingresó a su vivienda y la atacó.

Sin declaraciones sobre el accidente fatal

Consultada sobre el siniestro en el que murió la motociclista Elizabeth Martínez, ocurrido el viernes pasado sobre Ruta 7, la mujer prefirió no hacer declaraciones. No obstante, aseguró que "no estaba alcoholizada", pero que "no se acuerda de nada de lo que ocurrió aquel día".

Respecto al accidente que tuvo en el 2024, en el que su pequeño hijo, que viajaba con ella en el auto, dijo que "tampoco estaba alcoholizada" y que "perdió el conocimiento por una lesión cervical", que la llevó a tener un prolongado tiempo en el hospital y que luego atravesó un largo proceso de rehabilitación. Sin embargo, reitero que no se acordaba de nada de lo que ocurrió en aquel momento.