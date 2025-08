Intento de robo frente al shopping: dos jóvenes filmaron al sospechoso y ayudaron a las víctimas

Intento de robo en el shopping

“Pensamos en enfrentarlo, pero no sabíamos si estaba armado”

Los jóvenes evaluaron intervenir directamente, pero decidieron actuar con cautela. “Nosotros quisimos ir a sacarlo de la camioneta arriba de la que estaba, pero después dijimos: ‘No, mirá si está armado o drogado’, por eso llamamos a la Policía”, contó Santiago.

Mientras su amigo intentaba comunicarse con el 101 —sin obtener respuesta—, él comenzó a filmar lo que ocurría con su celular. El sospechoso, al notar que estaba siendo grabado, escapó del lugar: cruzó la Ruta 7 a pie y se perdió entre las bardas, en una zona oscura.

Pese a la falta de respuesta de las autoridades, los jóvenes decidieron quedarse en el puente peatonal esperando a que aparecieran los propietarios de los vehículos. “Nos quedamos parados ahí, esperando a los dueños para mostrarles el video y pasárselo por si necesitaban para la Policía”, explicó Santiago.

Intentaron robar frente al shopping

Minutos más tarde, llegaron los dueños de una de las camionetas afectadas. Cuando se enteraron de lo que había pasado, se dirigieron rápidamente a buscar a la Policía. “Les pasamos los videos y les mostramos para dónde había ido el que les quiso robar”, agregó.

Minutos más tarde llegaron los propietarios del segundo vehículo. "Todos revisaron y dijeron que no les faltaba nada. No sabemos con que habrá andado para romper los vidrios y que no se disparan las alarmas", observó el joven.

Hasta el momento, no trascendió si hubo personas demoradas o si el sospechoso fue identificado. El video, sin embargo, quedó en manos de las víctimas y podría convertirse en una prueba clave para la investigación del intento de robo.