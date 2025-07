Le sacó una foto al delincuente que le robó y recibió una amenaza: "Ya te tengo junada a vos"

"Los agarraron. Están presos, pero como todos salen a la tarde, la indignación es que la zona parece que está liberada, necesitamos más policías patrullando", manifestó Nadia, la víctima, al móvil de R7 y agregó que los que hay no dan abasto: "Necesitamos más móviles: rompen autos, entran a los edificios, te rompen los vidrios y los platos rotos, más que no hay ventas, la pagamos nosotros ".

La modalidad del robo

El modus operandi que describió la víctima del robo habló de ladrones que cuentan con experiencia. "Cuando llegué no me sonaba la alarma, entramos y me habían bajado una de las térmicas para que las alarmas no funcionen, pero las cámaras funcionan igual porque tienen batería autónoma, entonces siguen grabando por un par de horas".

De acuerdo a lo que relató, aunque los ladrones intentaron escapar, finalmente fueron atrapados: "La Policía los agarró a dos cuadras y media por una cuestión que también andaban justo patrullando y llamamos". Fue en ese momento que la mujer se acercó al operativo de detención, indicó que le sacó una foto que publicó en sus redes sociales para informar quiénes son y un delincuente la miró y profirió la amenaza.

Acto seguido, Nadia dijo que le consultó a los efectivos cuánto tiempo iba a quedar detenido y la respuesta le impactó: "Me dice, 'no te puedo decir un horario porque depende de la fiscalía, pero a la tarde están libres'". No obstante, se mostró con miedo a represalias por los delincuentes, agradeció el trabajo de la Comisaría Primera.

En el lugar, todavía estaba la caja con los vidrios rotos que recolectó tras la rotura de la puerta. Agobiada por la escasa venta, la dueña recalcó que el costo del arreglo le significa aún más gasto que si hubiera tenido que reponer la computadora que le robaron y pudo recuperar.

"Recuperé lo robado, pero me sale más cara la puerta", aseveró y se quejó: "es lo que facturo en una semana". Además, indicó que la reposición depende de la celeridad de la empresa, "espero que vengan a ver y me pasen presupuesto, son blindex, no se fabrica acá y lleva un tipo de cocción este tipo de puerta".

Frente a la pérdida material y el miedo a que le roben nuevamente, explicó que son cotidianos: "a la casa Las Empanadas el año pasado le quisieron levantar la persiana y hace un par de meses a la peluquera, todos de madrugada, a partir de la 1 de la madrugada en adelante empiezan a hacer su trabajo".