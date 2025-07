Robo a mano armada en un cotillón de Neuquén y el reclamo de los comerciantes: "Queremos estar más protegidos"

“Era una persona joven, bien vestido, al que cualquiera le abriría la puerta. No parecía un delincuente. Apuntó con el arma, exigió el dinero y se fue. Todo muy rápido”, contó el dueño, Matías Soto, a LU5. Todavía estaba conmovido por el susto que se llevó su hijo, encargado de la caja en aquel momento.

Al radicar la denuncia en Comisaría 16, Soto se enteró de que otro local, ubicado a solo 120 metros, había sido asaltado tres horas antes , alrededor del mediodía. La descripción del agresor y del modus operandi coincidían: hombre joven, de no más de treinta años, bien vestido, armado, actuando solo y sin ejercer violencia física, aunque con claras amenazas.

robo mano armado comercio Oeste neuquino

Seguidilla de robos a mano armada en el oeste neuquino

De acuerdo al relato del comerciante, el ladrón esperó a que se retiraran dos clientas del local e ingresó solo. Una vez adentro, identificó al vendedor y le exhibió un arma de fuego que guardaba en la riñonera, cruzada sobre el pecho. Con gesticulaciones le exigió al joven el dinero de la caja registradora, quien no ofreció resistencia, levantó las manos y luego entregó un gran fajo de billetes. Sin perder tiempo, el hombre guardó el dinero, obligó al vendedor a ingresar al depósito bajo amenaza, y escapó rápidamente.

Todo duró apenas unos segundos. Las impactantes imágenes facilitadas por el cotillón ubicado en calle Dr. Ramón y Falletti. Por el momento, no hay detenidos, aunque se investiga si se trató del mismo autor en ambos hechos.

La zona registra una creciente crecida comercial en los últimos años, con más de veinte negocios instalados en pocas cuadras y pidieron que la seguridad acompañe ese crecimiento. En este sentido, el comerciante insistió en que lo único que busca es visibilizar lo que está ocurriendo. “Esto no se trata solo de mi negocio. Queremos estar más protegidos y que se tomen decisiones para cuidar a los comerciantes y a todos los vecinos”, expuso.

Robo a mano armada en el oeste

En esta línea, consideró que "es importante la presencia policial" pero lamentó "en esta nueva zona comercial no hay nadie”, e hizo alusión a que las cámaras de seguridad o las rejas, no son suficientes para evitar los robos. "Nosotros no podemos colocar ventanita porque somos un cotillón, el cliente tiene que entrar, pero aun así, el comercio de la esquina que robaron tiene reja y ventanita, pero lo asaltaron igual, porque cuando a vos te apuntan con un arma, olvidate, le entregas todo si él te está apuntando", manifestó.

Además, advirtió que contratar un servicio adicional es inaccesible para muchos locales: “nos dijeron que cuesta 13.500 pesos por hora, es como pagar un empleado más”. Por este motivo, especificó que el patrullaje a pie funcionaba: "el móvil o las motos pasan, pero pasan, antes en Godoy había policías a pie, eso disuadía".