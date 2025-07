Una mujer organizaba viajes, nunca se realizaron y se habría quedado con $30 millones de pesos

mujer estafa

La División de Delitos Económicos de la Policía tomó control del caso y la causa quedó en manos del fiscal Laureano Dato. En esa maniobra que se investiga en la Justicia, Spahn se habría quedado con $30 millones.

Según indicó Jonathan Brumatti, el segundo jefe de la División Delitos Económicos de la Policía de la provincia, los damnificados "se contactaron con representantes de la empresa que les había indicado la organizadora del viaje. Les dijeron que ellos no tenían ningún contrato firmado y no habían sido convocados por nadie".

Una de las empresas apuntadas fue Mercoturismo, quien rápidamente ante la aparición de denuncias se desligó del hecho y realizaron un comunicado de prensa en el cual responsabilizaron a la mujer.

"Lamentamos profundamente la situación atravesada por estas personas. Queremos dejar en claro que Mercoturismo no tiene ni ha tenido participación alguna en la organización ni en la venta de ese viaje, como así tampoco vínculo comercial con la Sra. Spahn en relación con ese servicio", informaron.

Cómo eran los viajes que organizaba la acusada y qué dijo sobre las denuncias en su contra

El paquete que promocionaba Spahn incluía cuatro noches -dos en Mendoza y dos en San Rafael-, excusiones a destinos como Cerro de la Gloria, Cristo Redentor y Cañón del Atuel. El costo del viaje por persona oscilaba entre $658.000 y $738.000, dependiendo de si era con base doble. La mujer creaba grupos de WhatsApp con los viajeros y les detallaba el itinerario.

Una de las afectadas, oriunda de Paraná, indicó que ya había contratado los servicios de Spahn, pero que, en esta ocasión habiendo contratado el servicio para viajar a Mendoza, esperó "cuatro horas" el micro y nadie los buscó.

"Le dijimos que nosotros vamos a continuar con el escrache. Hicimos una inversión, compramos ropa de invierno y nos terminamos quedando", afirmó la mujer.

Ante la gran cantidad de denuncias que sumó y escraches contra su persona, la mujer rompió el silencio y aseguro no haber estafado a nadie, que incluso devolvería el dinero y un problema de salud fue el que afectó la salida de este viaje.

"Estoy con un problema de salud. No me estoy escondiendo. Por eso no he podido cumplir con el servicio. No estafé a nadie. Y a partir de la semana que viene se harán las devoluciones", indicó Spahn en diálogo con un medio local.

La causa judicial se activó tres días después de que se difundieran públicamente las primeras denuncias. La feria judicial había retrasado las actuaciones, pero con la intervención de los fiscales ya se comenzaron a tomar medidas.