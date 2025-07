¿Dónde está Luciana Muñoz? A un año de silencio, los cinco datos cruzados y un único reclamo

“Quiero creer que está con vida y no voy a dejar de creer eso” , asegura Mirta Muñoz, abuela de la joven Luciana Muñoz , desaparecida en Neuquén hace un año, el 13 de julio de 2024. Mientras la Fiscalía no descarta ninguna hipótesis sobre su paradero, la familia apunta a un posible caso de trata de personas y asegura que algún conocido suyo “la entregó”. Planean nacionalizar el caso.

El silencio y los pocos avances certeros en la investigación predominaron en estos 365 días de búsqueda: está claro que hay personas -vinculadas al ambiente del narcotráfico- que tienen información y que no quieren aportarla, aún cuando existe una recompensa de 100 millones de pesos , la más alta del país. También hay información cruzada, con datos que se contradicen entre las personas involucradas.

El reclamo de la familia es uno solo y no pierde la esperanza de encontrarla con vida. "No voy a decir nunca que mi nieta está desaparecida y muerta. Yo pienso que en algún momento la voy a encontrar", sostiene Mirta. Define a Luciana como "una gorda cariñosa, risueña, que no tiene maldad con nadie" y por esto exclama: " No entiendo por qué tanta maldad con ella , por qué tan tanta porquería para ella, porque no es una gorda que se lo merezca lo que le están haciendo".

Luciana Muñoz

El próximo 8 de agosto, Luciana cumplirá 22 años. Cursaba segundo año de la escuela anexa del CPEM 76, ubicada en barrio Melipal. Su banco vacío provoca desconcierto en la institución, que acompaña la causa desde el inicio. "Es algo que no tiene un cómo, no hay forma de encontrarlo en un libro, de ir a buscar una dinámica para abordarlo", plantea Andrea Menna, ex asesora pedagógica de la institución.

Según contó, el abordaje de la situación requirió, entre otras cosas, trabajar sobre la desestigmatización: "Porque lo primero que surge es dónde estaba, con quién iba, por qué. Entonces, trabajar fuertemente entre las estudiantes esto de que no es nuestra culpa. Luciana nos representa a todas. Puede ser la amiga de cualquiera".

luciana muñoz andrea y mirta

¿Dónde está Luciana Muñoz? Los cinco datos cruzados

1) Dónde estuvo los primeros días de su desaparición

El 13 de julio de 2024, entre las 4 y 4.30 de la madrugada, Luciana salió de su casa -donde vivía con su abuela- en el barrio Gran Neuquén para encontrarse con un conocido. Ella tenía previsto volver a las 7 y el joven dijo que la dejó a las 9 “a mitad de camino”, en la esquina de Primero de Enero y Rodhe. Eso es lo último que se sabe de ella.

Su familia asegura que era habitual que ella se ausentara pero siempre comunicaba dónde estaba. Como no lo hizo, empezaron a preocuparse. “El domingo la buscamos todo el día. Fuimos a todas las casas de los amigos, amigas y no la encontramos, no la encontramos, no la encontramos”, rememoró Mirta, en diálogo con LMNeuquén. “Enseguida empezamos a pedir que nos ayuden a buscarla, fuimos a la rotonda donde se perdió a ver si alguien la había visto. Empezamos a preguntar casa por casa, si alguien la había visto subir algún auto, si alguien la había llevado”, enumeró.

“El lunes o martes a la tarde”, según dijo, fueron a la casa de Maximiliano Avilez, quien fue su pareja durante un par de meses, en Parque Industrial. Mientras su familia asegura que Luciana estuvo en su casa ese fin de semana, él lo niega por completo.

Marcha a 3 meses de la desaparicion de Luciana Muñoz (3).JPG

“Avilez dijo de que no estaba ahí, que él hacía un mes que no la veía. Y el día domingo la había visto mi hijo en la casa de Avilez. O sea, el tío la había visto, el tío no se puede confundir”, afirmó Mirta. En contraparte, Maximiliano ratificó a LMNeuquén: “La última vez que vi a Luciana fue a fines de mayo y principios de junio”.

Mirta, incluso, asegura que Luciana permaneció varios días en esa casa. “La metieron para adentro y de ahí no la vimos más. De ahí no supimos más nada. Calculamos que entre el 15 y el 18 estuvo en la casa de Avilez. Nosotros hacíamos la denuncia y pedíamos que nos ayudaran a sacarla de ahí porque sabíamos que estaba ahí y nos dicen que estaba ahí por su propia voluntad, así que no la podían sacar. Eso nos dijo la Policía”.

Por otra parte, Avilez aseguró a LMNeuquén que la familia de Luciana fue hasta su casa dos semanas después de la desaparición y no los primeros días: “Primero fueron las amigas, que fueron una semana después. Después, a las dos semanas, ahí fue la madre con su abuela. Las dejé pasar a mi peluquería, me preguntaron, les dije ‘Ustedes tienen mi número de teléfono, o sea, me podrían haber llamado apenas pasó lo que pasó’”.

Embed

En la casa de Avilez se realizaron allanamientos y no se encontraron pistas de ningún tipo vinculadas a Luciana. Se hallaron manchas de sangre que luego se comprobaron que eran de él.

Maximiliano Aviles caso Luciana Muñozz (8).JPG Sebastián Fariña Petersen

2) El día de la denuncia

La denuncia por la desaparición fue radicada el 16 de julio en la Comisaría 18 por su mamá Lila Aguerre. La demora de tres días fue uno de los obstáculos planteados por la Fiscalía para la investigación, siendo que las primeras horas son, en todos los casos, una ventana clave para las primeras averiguaciones.

“Esto que por ahí es un cliché, que suena en algunas series o películas, que las primeras 24 horas son muy importantes, es cierto, es así: las primeras 24 o 48 horas son de suma importancia. Bueno, no contamos con esa situación”, sostuvo Azar.

Su abuela Mirta aseguró a LMNeuquén que habían ido previamente a la Comisaría, pero se negaron a tomarla: “Fuimos a la comisaría, en ese momento nos dicen de que no la estaban buscando porque no pasaban 72 horas, que era una persona adulta, así que no iban a tomar la denuncia porque era una persona adulta”.

SFP Lila Aguerre Mama de Luciana Muñoz joven desaparecida (4).JPG Sebastián Fariña Petersen

3) El primer video: una falsa alarma

A los pocos días de su desaparición, Lila aseguró que una cámara de seguridad había captado a su hija en el inicio de su recorrido de regreso a su casa, durante la tarde del 13 de julio, y hasta inmediaciones de calles Rodhe y Racedo.

Pero el 23 de julio de 2024, la Policía lo descartó. "Es muy parecida físicamente a Luciana, pero lamentablemente no es ella", confirmó en aquel entonces el comisario mayor Néstor Castillo, superintendente de Seguridad.

“Esta fue una de las primeras líneas que había surgido. Había un video en que se veía una chica que era parecida a Luciana y que allegados de los familiares de Luciana nos hablaban de que efectivamente era Luciana. Dimos con la chica, al final terminó no siendo Luciana y fue descartada”, recordó el fiscal Andrés Azar.

Su abuela Mirta aún sostiene que la del video era Luciana. “No iba con nadie, iba sola ella, caminando apurada, iba con otra campera. Después los dieron de baja esos videos porque dijeron que no era Luciana. Pero una mamá, una abuela, un familiar no se confunde. Se podrá confundir otra persona, pero la mamá no”, afirmó.

luciana muñoz ultima imagen viva -CON SELLO-

4) El último video: nadie sabe si existe

En las últimas semanas, se instaló una versión sobre la existencia de un video donde aparecería Luciana, correspondiente a los primeros momentos de la desaparición. La versión fue transmitida por el abogado querellante de la familia de Luciana, Alfredo Cury, a la Fiscalía. Sin embargo, ni él ni nadie accedió esa filmación, que supuestamente “alguien” vio en una tablet.

“Habían dicho que había un video, no sé de dónde salió ese tema. Como yo empecé a insistir que yo lo quería ver ese video, ahora está desaparecido. Supuestamente, nunca llegó ese video. Me preguntan a mí de dónde yo lo vi. Yo no lo vi ese video. Yo escuché y salió por todos los medios del tema de que había un video. Entonces, yo digo, si hay un video, por más feo que sea, lo quiero ver”, explicó Mirta.

SFP Fiscal Caso Luciana Muñoz Andrés Azar (4).JPG Sebastián Fariña Petersen

En este sentido, Azar sumó: “Hablan de la supuesta existencia de un video en el cual figuraría Luciana, algunos hablan de que le estaban haciendo algo o estaba Luciana manteniendo relaciones”.

Vinculado con esa supuesta pista, dijo que se han citado y entrevistado a muchos de los testigos "que supuestamente habrían visto el video o sabrían quiénes tienen el video”, pero que “hasta ahora ninguno vio el video y ninguno sabe ni siquiera de la existencia del video”, de modo que “estamos pronto a descartar esa línea”.

5) Maximiliano Avilez, acusado por falso testimonio

Maximiliano Avilez estuvo, desde fines de agosto de 2024, en prisión preventiva y luego, con prisión domiciliaria por “falso testimonio”, un delito que, incluso siendo probado, puede tener una pena excarcelable. Recuperó la libertad a principios de junio; es decir, transcurrió unos nueve meses privado de su libertad.

La medida no parece haber incidido con resultados óptimos en la investigación de la Fiscalía y, para su abogada Sol Perez de Leon, es inédita. “Es un caso único, lamentable, porque todavía Luciana no aparece. Pero por falso testimonio no conozco a alguien que esté detenido ni que haya estado tanto tiempo”, consideró.

Las contradicciones de Avilez, según la causa, fueron en dos aspectos. El primero respecto a la última vez que vio a Luciana (tal como se detalló con anterioridad) y el segundo respecto a lo ocurrido ese fin de semana. Mientras él sostuvo que entre el 12 y el 16 de julio no salió de su domicilio, el sistema de geolocalización arrojó que el 13 de julio por la mañana se movilizó por distintos domicilios y recorrió 7.5 kilómetros en 11 minutos.

SFP Audiencia Sobreseimiento de Maximiliano Aviles por falso testimonio Luciana Muñozz (4).JPG Sebastián Fariña Petersen

Su situación judicial todavía no está cerrada, ya que la causa iría a juicio. Su abogada pide el sobreseimiento. Uno de los argumentos tiene que ver con que la declaración ante la Policía no se hizo bajo juramento, como sí lo fue la que hizo luego ante Fiscalía. Pero además, la letrada planteó que Avilez estaba siendo investigado (ya se le habían hecho allanamientos) y las declaraciones se tomaron en calidad de testigo.

“Pasar por algo así siendo inocente, yo creo que a nadie le gustaría y estaría bueno que la gente tenga un poquito más de conocimiento de lo que son sus mismos derechos”, manifestó Avilez a LMNeuquén, y ratificó que siempre se mostró a disposición de lo requerido por la Justicia: “Yo ofrecí mi celular y ofrecí entrar a mi casa voluntariamente”.

Investigación de la Fiscalía: pocas certezas en un año

El Ministerio Público Fiscal (MPF) dispuso un equipo de fiscales para investigar el caso. Las primeras dificultades tuvieron que ver con la demora en radicar la denuncia y también con que Luciana no tenía celular hacía dos semanas, por lo que fue imposible rastrear sus movimientos. Tampoco hubo registros fílmicos de esa zona del oeste que la captaran.

A su vez, el fiscal Andrés Azar planteó complicaciones para contactar al entorno de la joven, vinculado al ambiente del narcotráfico. “Esto no solamente da cuenta de una desigualdad estructural en que estaba inmersa Luciana, sino que plantea algunos problemas en la investigación”, inició Azar.

Explicó que “esta vulnerabilidad, este lugar en el que se rodeaba, con la gente que se rodeaba, implica que hoy primero nos cuesta encontrar testigos, nos cuesta hallarlos. Porque hoy están en un lado, mañana están en otro o están en situación de calle”. Y ahondó: “Una vez hallados nos cuesta que nos den información, nos retacean información y es entendible porque ellos también están en una situación de vulnerabilidad, o incluso a veces nos dan información falsa”.

Busqueda de Luciana Muñoz- rastrillajes en zona de la meseta2.png Uno de los primeros rastrillajes que se hizo en busca de Luciana Muñoz.

Muchas de las acciones de la Fiscalía se mantienen en reserva, ya sea para no entorpecer la investigación o para no generar falsas expectativas. El pasado domingo 6 de julio se concretaron 26 allanamientos en chancherías de la meseta, en busca de ropa, bijouterie y otros posibles indicios. No hubo resultados positivos. La investigación apunta no sólo a un presunto femicidio sino también a un posible secuestro por trata de personas, con otras provincias involucradas, como Río Negro o Mendoza.

“Hay líneas vigentes, obviamente que las estamos trabajando, pero sería imprudente que diga cuáles son las esperanzas que depositamos en esas líneas. Pero si están vigentes es porque hay un cúmulo de pruebas que la sustentan”, manifestó Azar. Y reconoció: “Obviamente que nos sentimos frustrados porque a un año de la desaparición, juntamente con la Policía no hemos podido dar con el paradero”.