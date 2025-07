Tomás Troncoso, en acción: el joven barbero que apaga incendios en Plottier

bombero y barbero

Después de foguearse como cuartelero, tomó mayor envión y se alistó para iniciar la carrera de bombero. Su decisión vino con sorpresa: lo eligieron para ser escolta de la bandera y el corazón casi le explota. Presto para la acción pero con cautela, dio sus primeros pasos en incendios de pastizales. La primera salida, recordó, fue a un pequeño siniestro donde las llamas consumían un foco de basura controlable. Todavía lo recuerda muy bien: "La sirena, la primera salida en el camión...la adrenalina del momento no se borra".

Tuvo otras salidas posteriores en apoyo a otras dotaciones que sofocaban incendios en Neuquén y Senillosa...pastizales, viviendas, galpones, también accidente de tránsito; y con el tiempo fue ganando confianza, capacidad operativa y conocimiento para intervenir en situaciones más complejas y de mayor riesgo.

Su historia se hizo viral cuando un video en las redes sociales lo mostró en su doble faceta de barbero y bombero voluntario. Entonces, cortaba el pelo a un cliente cuando de golpe tuvo que salir para acudir a una situación que tomó estado público el pasado 4 de julio.

bombero y barbero

"Yo estaba trabajando...era un día normal para mí. Hacía 10 minutos que había terminado de cortal el pelo a un cliente. Escuché la sirena grande, entonces me di cuenta que algo grande estaba pasando. Fui por mi casco de la moto y salí. Como estoy a tres cuadras del cuartel, llegué enseguida. Me empezó a sonar la alerta de la aplicación que tengo en mi teléfono celular. Me imaginé algo grave", relató.

Un caso grave y resonante

En efecto, tuvo lugar un accidente de tránsito con una víctima fatal en la Ruta 22. Se trata del vecino Alejandro Luis Briones (45), que iba a bordo de un Fiat Siena, junto a su hermano, quien resultó herido. Por razones que se investigan, el auto chocó contra un utilitario tipo mini truck, a la altura de Plottier.

"Mis compañeros entienden que si tengo que salir o estoy en pleno corte, ellos continúan el trabajo o me cubren. Es algo que elegí por vocación y mi jefa me apoya", agradeció. Vive en Plottier y se organiza con los horarios con sus otros compañeros barberos para que a nadie le falte trabajo.

muerte- accidente de tránsito- Plottier.jpg

Cómo se irradia el alerta

Troncoso, al igual que otros bomberos voluntarios, acuden al llamado de tres formas: tiene un grupo de Whatsapp donde se mandan las alertas; una aplicación de celular con sonido y el famoso toque de sirena que hoy en día se utiliza para eventos de gran magnitud o consecuencias graves, donde está en riesgo la vida.

Tomás Troncoso, de 21 años, rindió en mayo de este año rindió para ser bombero voluntario certificado.

"Ser bombero es algo miy lindo. Hay que estar ahí, en el momento, para sentirlo. Muchas veces tenemos incendios o accidentes chicos o grandes. Pero nunca sabemos bien hasta qjue llegamos al lugar. Es la incógnita y el estar preparados", comentó el joven barbero.

Tomás Troncoso, en acción joven, barbero y bombero voluntario

Su vocación tuvo una motivación muy personal ya desde chico porque su papá fue bombero de la Policía 15 años. Dice que de ese tiempo le quedaron sus anécdotas, sus historias. "Mi familia se siente orgullosa, yo también ahora cuando me recibí de bombero. Me eligieron como primera escolta de bomberos, supongo que por todo el trabajo, el afán de ayudar y las ganas... muchas cosas que representan sentimentalmente llevar la bandera de Bomberos Voluntarios", confesó.

Para sus amigos fue una gran sorpresa y todavía no asimilan del todo la idea. Es decir, no se lo imaginan.

Un cuartel que lo llena de orgullo admiración

Su objetivo es poder seguir creciendo como bombero y a la vez sostener su trabajo como fuente de ingresos. Aunque reveló que su corazón está en el cuartel.

"Tenemos un cuartel que puede hacerse valer en las intervenciones. La capacidad operativa es muy buena y puede resolver muy bien con las cosas que tenemos. Cada uno sabe cómo manejar las situaciones, incluso las más complicadas. Yo valoro mucho eso", manifestó.

Bajada del Maida- Vuelco- heridos.jpg Gentileza Bomberos Voluntarios de Plottier

En lo personal, cada vez que tiene que acudir a un siniestro, se prepara mentalmente. Primero repasa lo que tiene que hacer y controla sus emociones. "Esto es importante, porque puede ser que por un shock que te desestabiliza, te trabás y no sabés qué hacer. Se trata de trabajar con la mente fría...mismo cada entrenamiento y capacitación, vamos mejorando eso. No llegamos a ser personas sin sentimientos, pero tratamos de que en el servicio las emociones no nos jueguen en contra para no titubear y dar lo mejor de nosotros, ayudar", cerró.

"Si fuera posible, me encantaría poder llevar las dos cosas. Casi todos tenemos un trabajo aparte, estamos todos en la misma situación. Por ahí nos encontramos trabajando y nos toca salir". Tomás Troncoso, 21 años.

En redes, la reacción de la gente

"Nuestro barbero, bombero voluntario de Plottier, siempre al servicio de la comunidad, atento y responsable, hoy le tocó salir a su deber .. orgullosos de vos Tomy", dice la publicación con impacto inmediato.

El video de la Peluquería Shalom, donde se lo ve acudir a un siniestro, tuvo 67 mil reproducciones y más de 900 me gusta.

"¡Qué bueno que apoyen a ese bombero! Son pocos los que reconocen y valoran su vocación"; dijo Vale Silva.

"¡Qué bueno lo dejen ir! En Argentina hay una ley que ampara a los bomberos a salir de su puesto de trabajo para asistir a emergencias. Lamentablemente nadie lo cumple. Los felicito", dijo otra usuaria.