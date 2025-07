Vehículos con chapa patente de papel en Neuquén: ¿Pueden ser multados?

Es cada vez más habitual cruzarse en la ciudad con un auto o una camioneta cero kilómetro que no tiene chapa patente metálica . En realidad, tienen su patente provisoria impresa en un papel que pegan en la luneta o parabrisa del vehículo ¿Qué está pasando? ¿Es un caso aislado o un problema generalizado? Con el correr de los días y los meses, parece claro que "la falta de" no es caprichosa ni una avivada de nadie. Pero aparece como figurita repetida más allá de Neuquén y alrededores. Ocurre a lo largo y ancho del país.

"No se están emitiendo chapas físicas, porque no hay insumos en los Registros del Automotor. Por eso, circulás con ese papel que extiende la Agencia (certificado por el registro, hasta tanto llegue la chapa patente metálica). Nosotros no hemos tenido casos de que se hayan labrado actas. Y en el caso de que se hagan, nos vamos a acoger al decreto de que dice que pueden circular con la autorización del Registro Nacional del Automotor, hasta que obtener la chapa física", expresó la jueza municipal de Faltas, Romina Doglioli.