Una joven madre vive con sus hijos en una casa sin terminar tras perder todo en un incendio

El lugar donde hoy vive junto a sus hijos es una estructura sin terminar : no tiene puertas, carece de ventanas, no está conectada a ningún servicio básico y ha estado deshabitada durante años. En medio del frío del invierno, esa construcción precaria se convirtió en la única alternativa frente a la situación de calle.

Giselle explicó que lleva más de una década inscripta en el IPVU sin haber recibido una respuesta concreta. “Hace 14 años que estoy anotada y nunca me dieron nada. Siempre estuve viviendo de prestado con mis hijos, en la casa de mi abuela o de mi tía. Pero después del incendio no tuvimos más opción”, relató en diálogo con Canal 7 Noticias.

Casa tomada 1

La mujer también señaló que no fue la única en atravesar una situación límite. “Había otra mamá con tres chicos que también dormía en la calle. Algunas noches en el hospital, otras bajo el puente. Es desesperante”, comentó.

Enterados por vecinos de que ciertas construcciones del IPVU llevaban más de siete años abandonadas, decidieron ingresar a uno de esos módulos como medida de emergencia. “Yo sé que probablemente estén adjudicadas, pero si están así, sin uso, y la gente las necesita, hay que hacer algo. Yo peleo por mis hijos”, afirmó.

Una noche entera sin poder dormir del frío

El relato de esta joven madre refleja las condiciones inhumanas que enfrenta. Pasó la última noche sin dormir, intentando proteger a sus hijos del frío. “Esperamos a que amanezca para poder descansar un poco. Es muy difícil, pero al menos tenemos un techo sobre la cabeza”, lamentó.

Casa tomada 3

La vivienda tomada no solo está inacabada, sino que también estaba completamente abandonada y en malas condiciones. “Esto era un aguantadero. Al lado también. La gente viene y tira basura. Es un basural”, describió, mientras muestra el entorno del barrio.

Más allá de su caso puntual, Giselle remarcó que no se trata de una situación aislada. Según su testimonio, hay numerosos módulos habitacionales similares en toda la zona, construcciones del IPVU que no fueron terminadas ni adjudicadas, y que podrían albergar a familias en situación de emergencia.

“Si uno recorre este lugar se da cuenta de cuántas propiedades están igual. Vacías, sin uso, mientras tanto, hay familias enteras en la calle. No se entiende”, reclamó.

Casa tomada

Amenazas de desalojo

El ingreso a esa construcción no fue sencillo. Según relató, en las últimas horas recibió la visita de un referente del IPVU que, lejos de ofrecer una solución, le advirtió de manera prepotente que debía abandonar el lugar de inmediato. “Me dijeron que iban a llamar a la policía para que me sacaran porque la vivienda tiene un beneficiario. Pero hace años que está tirada, como muchas otras”, denunció.

Giselle subrayó que está dispuesta a dialogar con las autoridades, pero que no dejará el único techo que tiene hasta no recibir una solución concreta. “Me contacté anoche con el presidente del IPVU y me prometió recibirme. Pero mientras tanto no tengo dónde ir. No puedo volver a dormir en la calle con mis hijos”, explicó.

Aunque todavía no tuvo una reunión formal con autoridades, espera que el compromiso del presidente del IPVU se concrete pronto. Su objetivo es claro: acceder a una solución habitacional, aunque sea temporal, que le permita proteger a sus hijos.