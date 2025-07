Indignante robo en pleno centro neuquino: le sacaron los faros de la camioneta

La camioneta estacionada en pleno centro, fue víctima de un particular robo

"Me robaron los dos faroles en pleno centro neuquino, la verdad no lo puedo creer ", indicó con indignación Ancafil en un video registrado por él mismo que publicó en sus redes sociales. En la imagen se advierte que su camioneta Toyota Hilux blanca estacionada en la esquina de Juan B. Justo fue despojada de sus faroles traseros.

Además, el robo sucedió mientras acompañaba a un familiar a la clínica Pasteur: "vine a traer a mi tío que quedó internado", deslizó con tristeza y agregó: "seguramente hay cámaras y me dicen que los vamos a agarrar" .

Pidió no normalizar los robos

“Fueron 40 minutos, no más. Bajé a acompañar a mi tío que quedó internado por una urgencia y cuando salí, me habían arrancado los faros traseros. No es que los desarmaron con cuidado, los arrancaron con violencia”, relató Ancafil a LU5, todavía indignado por la situación.

El presidente vecinal explicó que días previos había estado atravesando un cuadro gripal y acompañando a su madre de 89 años a controles médicos. Aun con esa carga emocional, tuvo que lidiar con la sorpresa de un nuevo hecho de inseguridad urbana.

“No podía creer que me robaran así, en pleno centro. Y cuando comenté lo que pasó, algunos vecinos me dijeron ‘eso pasa siempre’, que son robos normalizados, que incluso lo hacen grupos identificados, como los gitanos. Pero no puede ser que lo tomemos como algo habitual”, se quejó.

Ancafil aseguró que ya radicó la denuncia policial y que solicitó el acceso a las cámaras de seguridad del sector. "Hay una cámara importante justo ahí, espero que la municipalidad o la Policía me facilite las imágenes, porque esto no puede quedar así", afirmó. Además, señaló que el seguro del vehículo no le cubriría ese tipo de robo, lo que lo obliga a enfrentar un gasto que supera el millón de pesos por los faros originales.

“No puede ser que te multen si te falta un faro, pero nadie haga nada cuando te los roban”, ironizó. “Voy a pedir que se investigue, que se identifique a los responsables y que se tomen medidas. Porque esto no puede seguir pasando en el centro ni en ningún barrio”, reclamó.

De esta manera, el hecho encendió nuevamente el debate sobre la seguridad en el casco urbano y en los barrios sobre el uso efectivo que pueden tener las cámaras de seguridad, que son instaladas para la prevención y la resolución de delitos. “Antes te decían ‘no dejes nada arriba del auto’ porque te rompen las ventanillas, ahora estamos en el punto en que te lo van desarmando por partes, dicen no dejes el auto”, reflexionó Majo, la entrevistadora.