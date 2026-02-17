Video: resistencia, tiro al aire y culatazo en un violento robo

El ataque quedó filmado en una cámara de seguridad e ilustró la violencia del hecho. Dónde encontraron el vehículo.

Este lunes por la tarde se dio un violento robo en la localidad de Remedios de Escalada, partido de Lanús, Provincia de Buenos Aires. Un vecino que llegaba a su casa en su auto fue abordado por varios delincuentes armados que le robaron el vehículo. Todo quedó capturado en un video que circulo por redes sociales .

Ocurrió sobre la calle Aconcagua, que divide el partido de Lomas de Zamora del de Lanús . De una vereda es la localidad de Banfield, en la de enfrente, Remedios de Escalada . El robo fue de este último lado.

Como se ve en el video de una cámara de seguridad que registró lo sucedido y que fue replicado por la cuenta de “X” @vecinosdebanfield, durante el ataque hubo un disparo al aire, la víctima recibió un culatazo y, preso de la impotencia, incluso le revoleó una botella de vidrio que pegó contra la ventanilla del acompañante de su propio coche, cuando lo veía irse conducido por los delincuentes.

Le robaron el auto y quedó todo filmado resistencia, tiro al aire y culatazo

Cómo fue el violento robo

Todo sucedió este lunes. El timer del video marca que apenas habían pasado unos minutos de las 17 cuando el conductor subió su Peugeot 208 blanco a la vereda de su propiedad.

En ese momento, una Chevrolet Tracker blanca frenó de golpe. De allí se bajaron tres ladrones armados y que llevaban capuchas, mientras un cuarto quedó al volante del auto con las puertas abiertas, listo para escapar.

Dos de los delincuentes fueron directo a la puerta del conductor, a quien intentaron bajar de su auto con suma violencia, con insultos y mientras le apuntaban con las armas. La víctima del robo sólo repetía: “Pará, pará, pará”.

Cuando los delincuentes lograron sacar del coche con las manos en alto al conductor, uno de los ladrones le robó la riñonera, mientras otro de los delincuentes se subió a su coche para empezar la huida y el tercero se fue en la Chevrolet Tracker, que comenzaba despacito a tomar velocidad.

El dueño del coche quiso correrlos y uno de los ladrones que estaba en el Chevrolet disparó al aire, mientras una moto que pasaba por el lugar aceleró para evitar quedar en el medio.

Lo concreto es que los ladrones escaparon con el coche del vecino, quien en la impotencia revoleó una botella de vidrio que pegó contra la ventanilla de su Peugeot 208 blanco y se terminó haciendo añicos contra el cordón de la acera de enfrente.

El audio del clip ilustra la violencia con la que se concreto el feroz robo, que duró tan solo 30 segundos. Se pueden oir los gritos de los ladrones quienes, a punta de pistola, buscaron bajar al hombre del vehículo.

Cómo encontraron el auto

Fuentes del caso dijeron a Infobae que la víctima del robo hizo la denuncia ante la Comisaría 10ª de Lanús, quienes, comisionados por 911 en la calle Aconcagua, le tomaron los datos del coche.

Tras el alerta policial, y mediante rastreo satelital, el Peugeot 208 robado fue encontrado abandonado en la localidad de San Francisco Solano, partido de Quilmes, completaron las fuentes del caso consultadas por el mismo medio.

En la causa interviene la UFI N°6 descentralizada del departamento judicial de Avellaneda-Lanús.