Caballito: violento robo a un reconodido músico, lo ataron y le vaciaron el departamento

Dos delincuentes lo interceptaron en el ascensor, lo ataron y se llevaron instrumentos, dinero y objetos personales de gran valor económico y afectivo.

Colegas y amigos del músico organizaron una colecta en las redes sociale para que pueda recuperar los instrumentos que le robaron de su departamento de Caballito.

El músico Daniel “Alambre” González , referente del blues y el rock argentino, fue víctima de un violento robo en su departamento del barrio porteño de Caballito . Los asaltantes se hicieron pasar por vecinos, lo amenazaron con un arma en el ascensor, lo ataron y luego desvalijaron la vivienda .

Se llevaron dos guitarras eléctricas —una con valor sentimental incalculable—, otros instrumentos y dinero en efectivo. El hecho generó conmoción en el ambiente musical.

El ataque ocurrió cerca de las 4.30 del domingo, en un edificio de la Avenida Avellaneda al 100 . Según fuentes policiales, Alambre González estaba por entrar cuando una pareja simuló ser inquilina del mismo edificio. Les abrió la puerta principal sin sospechar nada.

Pero todo cambió en el ascensor. Los delincuentes lo amenazaron con un arma y lo obligaron a subir a su departamento. Una vez adentro, lo golpearon, lo ataron y lo amordazaron.

Daniel _Alambre_ González. Músico (2)

La pareja se llevó dos guitarras eléctricas, pedales, el celular y dinero en efectivo. Entre los instrumentos robados estaba su guitarra principal, una Telecaster a la que el músico definió como “un Frankenstein” por la mezcla de componentes y a la que le tenía un cariño especial.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 18, a cargo del fiscal Marcelo Ruilopez, interviene en la causa y ya pidió las imágenes de las cámaras de seguridad para intentar identificar a los responsables, que siguen prófugos.

Colecta solidaria para ayudar al músico

Mientras la investigación avanza, el círculo íntimo del músico y la escena del rock se movilizaron para ayudarlo. “Está bien, gracias a Dios, un poco magullado pero bien. Va a salir adelante”, aseguró en redes sociales Claudio “Pollo” Sarno, su manager y productor.

Daniel Alambre González.

En Instagram y otras redes, músicos como Ricardo Mollo y decenas de colegas lanzaron una colecta solidaria bajo el lema “Alambre y amigos”. El objetivo es ayudarlo a recuperar sus instrumentos tras el golpe.

“A nuestro querido amigo músico Alambre González le entraron a robar a su casa. Lo golpearon y robaron sus guitarras, que son su herramienta de trabajo y su sustento. Más allá de lo material, la violencia que sufrió es algo que duele mucho. Por eso queremos acompañarlo y ayudarlo a volver a ponerse de pie”, dice el mensaje que circula en redes.

Quién es Daniel “Alambre” González

Alambre González tiene 69 años y es una leyenda del blues y el rock nacional. Hermano del baterista Gustavo “Bolsa” González, formó parte de bandas históricas como MAM (junto a los hermanos Mollo), además de compartir escenario con figuras como Pappo, David Lebón, Piero, Héctor Starc y Raúl Porchetto.

Daniel _Alambre_ González. Músico (1)

En los años 80, formó el grupo “Alambre y la Doble Nelson” junto a su hermano y dejó una huella imborrable en el underground porteño y del GBA.

En una entrevista reciente, Alambre contó la historia detrás de la guitarra que le robaron: “Me dieron primero una Strato, pero me dijeron que me iban a llevar una Tele. Cuando la probé, la agarré así por el mango… La guitarra me llama a mí”, relató en el programa “Goura’s music”.

El instrumento, que le regalaron los chicos de HoundDog, era su herramienta de trabajo y parte fundamental de su identidad artística.