"Gemelo Digital Social": para que usará el Gobierno esta herramienta de Inteligencia Artificial
Este tipo de herramientas- que fue presentada este viernes - suelen aplicarse en países con alto desarrollo. De qué se trata.
El Ministerio de Capital Humano de la Nación presentó este viernes “Gemelo Digital Social”, un nuevo sistema basado en inteligencia artificial que buscará diseñar, proyectar, anticipar y predecir el impacto de políticas públicas, a partir del procesamiento masivo de datos.
La iniciativa, impulsada por la ministra Sandra Pettovello y respaldada públicamente por el presidente Javier Milei, apunta a construir un modelo capaz de anticipar escenarios y analizar el impacto potencial de distintas intervenciones estatales antes de su aplicación.
El lanzamiento fue realizado mediante un video institucional difundido por Capital Humano y replicado en redes sociales tanto por Pettovello como por Milei.
En ambos casos, el Gobierno presentó la iniciativa como un cambio de paradigma en materia de política social y como una apuesta para posicionar a la Argentina a la vanguardia en la utilización de inteligencia artificial aplicada al Estado.
“Gemelo Digital Social”, la IA que implementará el Gobierno
Los “gemelos digitales” suelen aplicarse en países con alto desarrollo para la definición de políticas urbanas o de infraestructura, pero en Argentina se utilizará en el ámbito de las políticas sociales.
Pettovello escribió al difundir el anuncio oficial: “Argentina se adelanta al futuro”. Mientras tanto, Milei reforzó esa línea conceptual y política con otro mensaje: “El futuro no espera”.
En su publicación, el Presidente sostuvo además: “Por primera vez, nuestro país lidera el futuro social. El Ministerio de Capital Humano presenta el Gemelo Digital Social: un cambio de paradigma en la política social con el uso de Inteligencia Artificial”.
Cómo funcionaría el modelo de Inteligencia Artificial
La idea central del proyecto es justamente un cambio de paradigma hacia un esquema de gestión pública basado en capacidad predictiva. Según publica Infobae, el sistema buscará integrar información proveniente de múltiples fuentes y bases de datos para construir modelos capaces de describir fenómenos sociales, detectar patrones, proyectar escenarios futuros y optimizar decisiones públicas mediante inteligencia artificial.
“Integrar información de múltiples fuentes en una base unificada que, mediante inteligencia artificial, identifica lo relevante y proyecta escenarios posibles”, explicó el video institucional presentado por Capital Humano.
Fuentes oficiales explicaron a Infobae que el proyecto se inscribe dentro de un objetivo más amplio que en el oficialismo definen como la transición hacia un “Estado predictivo”. La lógica del sistema es construir una representación digital de la población beneficiaria utilizando datos demográficos, educativos, laborales, sociales y económicos para simular escenarios y medir posibles impactos antes de ejecutar decisiones públicas.
En el entorno de Capital Humano señalan que la clave del modelo está en la posibilidad de anticipar consecuencias y predecir necesidades, y objetivos de desarrollo. La idea es evaluar, por ejemplo, qué podría ocurrir si el Estado implementa determinada política pública, cómo impactaría sobre distintos sectores sociales y qué variables deberían modificarse para optimizar resultados.
El modelo tendrá cuatro dimensiones centrales:
- La primera será descriptiva: ordenar y procesar información relevante sobre distintos fenómenos sociales.
- La segunda buscará explicar causalidades y patrones de comportamiento.
- La tercera tendrá capacidad predictiva y permitirá proyectar qué podría suceder bajo determinadas condiciones.
- La cuarta será prescriptiva, orientada a optimizar decisiones y recursos a partir de simulaciones realizadas mediante inteligencia artificial.
Según el video difundido por Capital Humano, el modelo “permite comprender, predecir y optimizar decisiones para generar más oportunidades, más autonomía y más desarrollo humano”.
