Ranking viral hecho con inteligencia artificial: cuáles son las ciudades "más deprimentes" del país

La lista generó revuelo en redes sociales. Seis de ellas son de la Patagonia. Enterate de cuál es el top 10.

Un ranking hecho con IA determinó cuál es la ciudad más deprimente de Argentina.

Una publicación viral en TikTok generó polémica y cientos de reacciones en redes sociales luego de que una cuenta llamada “Random ARGeography” difundiera un ranking elaborado con inteligencia artificial sobre las supuestas ciudades “más deprimentes” de la Argentina.

El video rápidamente acumuló reproducciones y comentarios por una particularidad: gran parte de las ciudades mencionadas pertenecen a la Patagonia . El listado ubicó en los primeros puestos a Río Gallegos, Comodoro Rivadavia y Río Grande, tres localidades marcadas por fuertes condiciones climáticas , economías ligadas a actividades específicas y extensos inviernos.

Según el contenido viral, la inteligencia artificial elaboró el ranking tomando en cuenta factores como el clima, el paisaje urbano, la dependencia económica y determinadas características sociales. La publicación tuvo un tono provocador y despertó discusiones entre usuarios de distintas provincias, especialmente de la región patagónica.

Las ciudades que aparecieron en el ranking

El primer lugar fue para Río Gallegos, en Santa Cruz. Allí, la IA describió a la capital santacruceña como una ciudad atravesada por el viento, el aislamiento geográfico y un clima hostil, además de señalar una fuerte dependencia económica.

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En el segundo puesto apareció Comodoro Rivadavia. En ese caso, las referencias estuvieron vinculadas a la actividad petrolera, los intensos vientos patagónicos y un paisaje árido. El video también sostuvo que se trata de una ciudad “pensada más para trabajar que para vivir”.

El tercer lugar quedó para Río Grande, en Tierra del Fuego. La inteligencia artificial mencionó entre sus argumentos los “vientos antárticos”, la escasa cantidad de horas de luz durante el invierno y un perfil industrial muy marcado. Además, planteó que muchas personas residen allí por cuestiones laborales.

El ranking continuó con Concordia, en Entre Ríos; el Conurbano bonaerense; Resistencia, en Chaco; Caleta Olivia, en Santa Cruz; La Rioja capital; Cutral Co, en Neuquén; y Rawson, en Chubut.

El debate sobre la vida en la Patagonia

Más allá del tono irónico o polémico del video, la publicación volvió a instalar un debate frecuente sobre cómo se perciben las ciudades patagónicas desde otras partes del país.

viento polvo comodoro El temporal en la Patagonia se sintió con vientos de más de 150 km/h. Foto: Diario Crónica.

Entre los aspectos más mencionados aparecen los largos inviernos, las bajas temperaturas, las grandes distancias y el viento constante, condiciones que forman parte de la vida cotidiana en muchas localidades del sur argentino. También se suman factores económicos, como la dependencia de industrias específicas vinculadas al petróleo, la minería o determinados sectores fabriles.

Sin embargo, muchos usuarios también cuestionaron el enfoque del ranking y respondieron destacando aspectos positivos de vivir en la Patagonia. Entre ellos mencionaron la tranquilidad, la cercanía con la naturaleza, la menor densidad poblacional y ciertas oportunidades laborales o salariales que ofrecen algunas ciudades de la región.

En el caso de localidades como Río Grande o Comodoro Rivadavia, varios comentarios remarcaron además el fuerte sentido de comunidad que suele generarse en lugares atravesados por climas extremos y grandes distancias.

Aunque se trató de un contenido viral sin sustento estadístico oficial, el ranking logró instalar nuevamente discusiones sobre la calidad de vida, la percepción del interior del país y las particularidades de las ciudades patagónicas.