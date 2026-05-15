Las entradas a los Parques Nacionales serán más caras: cuánto saldrán desde junio

El Gobierno confirmó uno por uno, cuáles serán los nuevos precios en los parques de todo el país.

El Parque Nacional Nahuel Huapi tendrá entradas de $35.000 desde junio con el nuevo esquema tarifario de Parques Nacionales.

La Administración de Parques Nacionales oficializó un nuevo esquema tarifario para ingresar a más de 15 áreas protegidas de Argentina. La medida quedó publicada este viernes en el Boletín Oficial e incluye además cambios en las categorías de visitantes, modalidades de acceso y beneficios para determinados grupos.

Entre los principales objetivos mencionados por el organismo aparecen mejoras en infraestructura, senderos, servicios turísticos y tareas de conservación ambiental.

Los nuevos valores comenzarán a regir desde el 1 de junio de 2026 y llevarán las entradas generales a cifras que irán desde los $25.000 hasta los $60.000, según el parque elegido.

El parque con la tarifa más alta será Parque Nacional Iguazú, mientras que otros destinos emblemáticos como Parque Nacional Los Glaciares y Parque Nacional Tierra del Fuego también registrarán fuertes aumentos.

La actualización impactará tanto en turistas argentinos como extranjeros y llega en un contexto de fuerte discusión sobre los costos del turismo interno.

Uno por uno, cuánto saldrán las entradas a los Parques Nacionales

Según el nuevo cuadro tarifario, el ingreso general al Parque Nacional Iguazú pasará a costar $60.000, convirtiéndose en el área protegida más cara de Argentina.

Detrás aparecerá el Parque Nacional Los Glaciares, con una entrada de $50.000, mientras que Tierra del Fuego tendrá un valor de $40.000.

Parque Nacional Los Glaciares El glaciar Perito Moreno, dentro del Parque Nacional Los Glaciares, pasará a integrar uno de los destinos más caros del país para turistas.

Otros destinos turísticos muy visitados también sufrirán aumentos importantes. Entre ellos figuran Parque Nacional Nahuel Huapi, Parque Nacional Los Arrayanes, Parque Nacional Los Alerces, Parque Nacional Lanín y Parque Nacional Lago Puelo, que tendrán entradas de $35.000.

En el escalón inferior aparecerán parques con tickets de $25.000. Allí se ubican áreas protegidas como Parque Nacional El Palmar, Parque Nacional Talampaya, Parque Nacional Iberá, Parque Nacional Calilegua y Parque Nacional Chaco, entre otros.

Desde la Administración de Parques Nacionales explicaron que los nuevos ingresos permitirán reforzar servicios turísticos y obras de infraestructura en distintos puntos del país.

Qué descuentos y promociones seguirán vigentes

La resolución también confirmó la continuidad de distintos beneficios para turistas frecuentes y visitantes que permanezcan más de un día dentro de los parques.

Uno de los principales descuentos será el del 50% para el segundo día de visita en varios parques nacionales. El beneficio alcanzará a destinos como Iguazú, Los Glaciares, Tierra del Fuego, Nahuel Huapi, Los Alerces, Lanín, Lago Puelo, Iberá y Talampaya.

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Ese descuento tendrá una validez de 72 horas desde el primer ingreso y podrá gestionarse tanto de manera online como presencial. La única excepción será Tierra del Fuego, donde el trámite únicamente estará habilitado vía web.

También continuará vigente el sistema Flexipass, una modalidad que permite ingresar tres días pagando dos o acceder siete días abonando el equivalente a 3,5 jornadas. El pase podrá utilizarse dentro de los seis meses posteriores a su compra.

Por otro lado, seguirá disponible el pase anual que habilita ingresos ilimitados a todos los parques nacionales durante doce meses consecutivos. Ese abono se venderá exclusivamente de forma online.

Quiénes podrán entrar gratis a los Parques Nacionales

El nuevo esquema ratificó que varios grupos seguirán exentos del pago de entradas en parques nacionales. Entre ellos aparecen los jubilados y pensionados argentinos, menores de seis años, veteranos de la Guerra de Malvinas y personas con discapacidad que presenten el Certificado Único de Discapacidad vigente.

La normativa también contempla el ingreso sin cargo para un acompañante cuando el CUD indique necesidad de asistencia.

Además, podrán acceder gratuitamente integrantes de visitas educativas de escuelas argentinas, guías habilitados y agentes de la Administración de Parques Nacionales.

En algunos casos también existirán beneficios especiales para residentes, aunque cada área protegida definirá las condiciones específicas.

El organismo aclaró que quienes quieran acceder a descuentos o exenciones para cualquier Parque Nacional deberán presentar DNI, pasaporte o la documentación correspondiente para acreditar cada situación.