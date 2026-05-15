Alivio para el bolsillo: la inflación de mayo va a estar más cerca del 2%

Así lo anticipan algunos consultores y economistas. No obstante algunos cuestionan que se pueda mantener el actual programa.

La inflación de mayo estará más baja que en abril, pero cosultores dudan todavía del programa.

La inflación de mayo va a estar m ás cercana al 2% que al 3% anticipan economistas y consultores, qu ienes entienden que las presiones mas fuertes al alza de los precios ya pasaron. Ivan Cachanosky, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso señaló al respecto que "la inflación estaría retomando su tendencia a la baja"

"Luego del 2,6% obtenido en abril, mayo ya estaría proyectándose en torno al 2 o 2,1% . Las bases para consolidar la desinflación están bastante firmes", afirma el economista.

El profesional señaló que "hubo un apretón monetario de 8 meses, que tarde o temprano iba a surtir efecto y está empezando a hacerlo". Por otro lado, señala que "la demanda de pesos se está normalizando, lo que también contribuye a la estabilidad".

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Cachanosky indicó lo que ayuda a que se profundice la baja es que "las próximas semanas son amigables en términos del mercado cambiario porque estamos en época de liquidación de dólares y no hay vencimientos sustanciales de deuda en dólares hasta julio".

"Si bien la cifra continúa elevada, estaría volviendo a recuperar su tendencia a la baja. Nuestros pronósticos para el 2026 rondan en torno al 26%", estimó el profesional.

Baja el precio de los alimentos

En el caso de las consultoras que hacen un seguimiento semanal de precios de alimentos, destacan que en la segunda semana de mayo se produjo una nueva baja de precios comparada con el período de siete días anterior.

LCG midió una caída del 0,8% respecto de la primera semana, período en el cual había dado cero. Eso marca dos semanas consecutivas en las que los precios de los alimentos no suben. A pesar de ello, los precios subieron 2,7% en las últimas cuatro semanas. Lo que ha contraído sus precios fueron las verduras, el 5,7% y la carne, 2%, productos de alta ponderación en la canasta.

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¿Seguirá la desinflación?

Por su lado, Santiago Casas, economista jefe de Ecoanálisis explicó que "la principal debilidad del plan desinflacionario sigue siendo la ausencia de reglas claras y permanentes en la política monetaria".

"Sin un régimen que permita recomponer de manera sostenida la demanda de dinero, la desaceleración inflacionaria corre el riesgo de avanzar a un ritmo lento y de seguir expuesta a episodios de volatilidad cambiaria", señala el profesional.

Casas indica que "la desaceleración depende en gran medida del sesgo contractivo que mantienen el Banco Central y el Tesoro, más que de una recuperación de la demanda de pesos".

inflacion marzo (1) El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó a través de las redes sociales, que la inflación de abril fue “la más baja en cinco meses”.

En tanto, la consultora Epyca, en un reciente informe, cuestiona los fundamentos del plan de estabilización del gobierno por considerar que no es sostenible en el tiempo.

"La política antiinflacionaria del gobierno descansa sobre tres pilares que, analizados en conjunto, revelan una fragilidad estructural", dice.

Por un lado menciona el "ancla cambiaria". Afirma que se trata de "un tipo de cambio nominal contenido que opera como mecanismo de desinflación pero acumula atraso real de manera insostenible". También señala que el superávit fiscal tiene "escasa flexibilidad ante shocks externos y costo creciente sobre la inversión y el gasto social".

En tanto, advierte que las paritarias se negocian a la baja respecto de la inflación pasada, "con el argumento de no alimentar la inercia, pero que erosionan el consumo interno y profundizan la caída del salario real".

"Ninguno de estos instrumentos es sostenible por sí solo en el mediano plazo, y su combinación no genera las condiciones estructurales para una desinflación duradera: apenas posterga los desequilibrios", dice la nota.