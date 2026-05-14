La inflación cortó una racha de suba de 11 meses y se proyecta para abajo hasta el fin de año

Con un 2,6% en abril, dejó atrás el pico del 3.,4% de marzo. Los analistas coinciden que la suba de las tarifas del transporte fueron las que mas influyeron en la suba.

La i nflación de abril del orden del 2,6% cortó una racha de 11 meses seguidos de incrementos , aunque seguramente se va a ubicar por encima del 2% por un año. cuando culmine mayo. Analistas especulan con que el índice del actual mes sería del 2,2%

El último índice que empezó con 1 fue el de mayo del 2025, con el 1,5% y desde ahí creció ininterrumpidamente hasta marzo de 2026. En abril cortó la serie alcista, pero igualmente en mayo no volverá al nivel que había hace un año.

Eso implica que el nivel promedio de la inflación de la Argentina es del orden del 2% mensual, lo que im plica que al año los precios avanzan a razón del 30%.

Es de esperar que los precios sigan en baja en lo que resta del año. Algunos elementos que influyeron en marzo para generar un pico fue el aumento del precio del petróleo como consecuencia de la guerra en Irán.

inflacion ipc precios supermercados Lanzan un bot de WhatsApp para consultar precios e inflación en una de las ciudades más caras de la Argentina.

El BCRA estima que no habrá efectos de segunda ronda

Según plantea el Banco Central en su último Informe de Política Monetaria (IPOM) esa influencia del precio de la energía dejará de golpear en lo que queda del 2026. Del mismo modo, los economistas de la entidad monetaria señalan que no habrá lo que se conoce "efecto de segunda vuelta", es decir, que los agentes económicos suban los precios "por las dudas" luego de un primer impacto.

La sociedad de bolsa Balanz explicó al respecto que "la inflación de abril se ubicó en 2,6%, llevando la variación interanual a 32,4%". "El dato estuvo impulsado por una suba de 2,5% en bienes y de 2,6% servicios. La dinámica estuvo explicada principalmente por los componentes regulados, que aumentaron 4,7%, mientras que los precios estacionales se mantuvieron sin cambios", señala el reporte.

inflacion marzo (1) El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó a través de las redes sociales, que la inflación de abril fue “la más baja en cinco meses”.

Balanz indica que "las mayores subas se registraron en Transporte (+4,4%), Educación (4,2%) y Comunicación (4,1%). Por otro lado, Cultura y Recreación mostró un aumento moderado de 1%, mientras que Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 1,5%".

Caputo festeja

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que la inflación núcleo, es decir, la que incluye solo bienes y servicios que no tengan estacionalidad, subió 2,3% que es la más baja desde octubre de 2025.

Lucas Bernabá, economista de la Fundación Libertad, afirma que en los próximos meses "no se deberían enfrentar situaciones de incertidumbre" por lo que seeñala que "debería ser el contexto ideal para que continue el proceso de desinflación y se llegue a índices mensuales por debajo del 2%".

Luis Caputo (4)

"Los desafíos siguen siendo la recuperación de los salarios reales y el nivel de actividad de los sectores más dinamizadores del empleo. El problema de tantos meses con inflación en torno al 2% es que los agentes podrían haber internalizado esta cifra dentro de sus expectativas, dándole inercia a la inflación en esa zona, los meses venideros confirmarán si esto es un problema verdadero o si el proceso desinflacionario puede continuar sin sobresaltos", señaló el economista.

El economista Camilo Tiscornia de la consultora C&T sostuvo por su lado que "el fin del pico estacional de educación e indumentaria juega un rol importante".

Con relación a mayo, señala que "la moderación de alimentos y bebidas es otro factor". "El Hot Sale colabora en el igual sentido, al igual que el ajuste acotado a los combustibles. Con esta información, la inflación del mes podría ubicarse en torno al 2,2%", indica Tiscornia.

Por su lado, Andres Reschini, director de F2, indicó que "el IPC de abril muestra la primera desaceleración contundente desde mayo de 2025". "Transportes tuvo una mayor contribución que en marzo mientras que Alimentos registró el menor aporte al índice desde agosto de 2025", destacó.