Consumo: mayo arranca con precios de alimentos estables gracias a la carne

De acuerdo con un relevamiento de la consultora LCG a nivel nacional, el precio de la carne en el arranque del quinto mes del año se mantuvo estable al igual que el de las frutas.

La inflación de alimentos de la primera semana de mayo parece ser alentadora para la Casa Rosada, que espera que los precios empiecen a desplomarse tras 26 meses de política monetaria restrictiva. Según estimaciones de la consultora LCG el rubro se mantuvo quieto, sin variación respecto de la semana previa.

Con ello, el panel de alimentos a nivel nacional en supermercados r ompió una serie de tres incrementos de precios semanales seguidos. En la primera semana de abril los valores habían descendido 0,4%. Luego registró incrementos del 1,4% y 1,3%, para luego volver a 0%.

De ese modo, la inflación del rubro de las ultim as cuatro semanas sería del 2,5% . Lo que se destacó en los primeros siete días de mayo fue la estabilidad del valor de la carne vacuna, lo que impacta de manera positiva en el panel de inflación general que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En el primer cuatrimestre del año subió un 60% lo que marcó el ritmo de aceleración de la inflación que marcó el tope en marzo con un incremento del 3,4%.

Carniceria - presio de la carne (23) Claudio Espinoza

Inflación de abril cerca del 2,5%

Ahora las consultora están estimando para abril un IPC nacional urbano del orden del 2,5%. El dato se va a conocer el 14 de mayo.

En lo relacionado con los valores de mayo, el comportamiento del rubro de productos básicos, mas la decisión del gobierno de frenar incrementos de tarifas en luz y en gas, podría impactar nuevamente de manera positiva en la inflación del mes.

De acuerdo con los datos de LCG, en los primeros siete días del mes el precio de los panificados y galletitas creció 1,1% respecto de la semana anterior. En segundo lugar los aceites subieron el 1% mientras que lacteos y huevos lo hicieron al 0,5%. Comidas listas para llevar avanzaron 0,2%.

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Por otro lado, dos de los productos más importantes de la mesa de los argentinos, como lo son la carne y las frutas, no registraron cambio de precio en la primera semana. En tanto las verduras bajaron 2,3%, constituyendo en la principal caída.Por otro lado, Azucar y Miel registraron bajas del 1% y condimentos del 0,7%.

¿Mejora el crédito para el consumo?

La misma consultora reporta que en abril, el crédito en pesos al consumo dejó de caer y mostró un leve incremento en el margen (0,3% contra el mes anterior en términos reales), interrumpiendo una racha negativa de cinco meses consecutivos.

La mejora estuvo impulsada principalmente por el desempeño de las tarjetas de crédito (0,6% mensual real). A su vez, los préstamos con garantía real también acompañaron la dinámica positiva (0,9% mensual real), mientras que el financiamiento a empresas retrocedió por tercer mes consecutivo mes consecutivo (-0,8%). En términos agregados, los préstamos en pesos registraron una leve caída (-0,1%) y moderaron el crecimiento interanual que venían exhibiendo, pasando de tasas de dos dígitos a 9,1% en abril.