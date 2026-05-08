Banco Nación colocó deuda por más de US$ 370 millones, la primera operación de este tipo en 30 años

La licitación recibió más de 1.600 ofertas y superó ampliamente la demanda esperada. Los fondos irán a hipotecas, MiPyMEs y economías regionales.

El Banco de la Nación Argentina cerró este jueves la colocación de sus primeros Títulos de Deuda en el mercado de capitales local en más de tres décadas, alcanzando un monto total equivalente a más de US$ 370 millones . La operación se convirtió en una de las adjudicaciones más altas registradas en una licitación de emisores corporativos en el país.

La demanda superó ampliamente la oferta inicial. Se recibieron más de 1.600 propuestas distribuidas entre las tres clases de títulos emitidos, y la gran mayoría se adecuó a la tasa esperada por la entidad. El banco privilegió tasas compatibles con su estrategia crediticia y aceptó un alto porcentaje de las ofertas recibidas.

La emisión contempló tres instrumentos diferenciados según el perfil del inversor: Clase 1 en pesos, con una tasa de TAMAR +4,25%; Clase 2 en dólar MEP, al 5,50%; y Clase 3 en UVA +5,25% , destinada específicamente a financiar la línea de créditos hipotecarios para la vivienda. El diseño apuntó tanto a personas humanas como jurídicas, clientes y no clientes del banco.

La operación es la primera de este tipo que concreta el Banco Nación en el mercado local en más de 30 años y se inscribe dentro de un programa vigente que contempla emisiones totales por hasta US$ 1.500 millones. La entidad anticipó que esta colocación será la primera de una serie de operaciones similares en el mercado doméstico.

Banco Nacion (2) La investigación por los créditos del Banco Nación apunta a determinar si hubo beneficios indebidos para funcionarios públicos.

Banco Nación: a dónde irán los fondos de la colocación de deuda

Los recursos obtenidos se destinarán al financiamiento de la economía real. Entre los usos previstos figuran créditos para MiPyMEs que buscan ampliar su capacidad productiva, préstamos hipotecarios para familias que acceden por primera vez a la vivienda propia, y líneas de financiamiento para exportadores y economías regionales.

La Clase 3, indexada en UVA, tiene un vínculo directo con el mercado inmobiliario: los fondos recaudados por esa vía se canalizarán hacia la línea de hipotecas para la vivienda, uno de los segmentos que más creció en el sistema financiero argentino durante los últimos meses.

Desde la entidad subrayaron que el resultado de la licitación refleja la confianza del mercado tanto en el banco como en el rumbo de la economía argentina. El Banco Nación es la institución bancaria más grande del país y opera como principal herramienta de crédito del Estado nacional para el sector productivo y las familias.

Con esta operación, la entidad busca posicionarse como un actor más competitivo en el mercado de capitales, sumando instrumentos de ahorro e inversión propios a la oferta que ya brinda a través de sus productos tradicionales. La colocación marca un punto de inflexión en la estrategia financiera del banco y abre la puerta a una presencia más activa en el mercado secundario de deuda corporativa.