Banco Nación brinda hasta $20.000 de reintegro para cargar nafta: cómo aprovecharlo

Para no desaprovechar: así funciona la promoción del Banco Nación que otorga hasta $20.000 de reintegro para cargar nafta .

Los distintos precios de los combustibles de las principales marcas - YPF , Axion y Shell- exhibieron un freno en las subas que signaron el primer trimestre del año. Sin embargo, llenar el tanque del auto cuesta y exige un esfuerzo que también puede combinarse con ingenio. Por ello, aquí te contamos cómo funciona la promoción del Banco Nación que otorga hasta $20.000 de reintegro para cargar nafta .

Cabe recordar que, en el cuarto mes del año, la nafta Súper de YPF se comercializa a $1.999 por litro, en tanto que la variante Infinia se mantiene en $2.223 y el Infinia Diesel cuesta $2.259. A su vez, Axion presenta valores de $2.069 para la Súper, $2.359 para Quantium, $2.169 para Diesel X10 y $2.439 para Quantium Diesel X10. En tanto, Shell exhibe precios de $2.099 para la Súper, $2.379 para V-Power Nafta y $2.439 para V-Power Diesel.

La promoción del Banco Nación se extiende hasta el 31 de mayo de 2026.

Promoción del Banco Nación: $20.000 de reintegro para cargar nafta

El Banco Nación ofrece una promoción que otorga un 20% de reintegro para cargar nafta o gasoil en estaciones de servicio adheridas, con un tope de $10.000 por mes por cliente.

Cabe remarcar que este beneficio del Banco Nación se extiende hasta el 31 de mayo de 2026. De esta manera, quienes lo utilicen durante abril y vuelvan a aprovecharlo en mayo pueden acumular hasta $20.000 de devolución entre ambos meses.

Con esta modalidad, cabe subrayar que el cliente paga el total de la carga y luego recibe la devolución correspondiente, siempre dentro del límite mensual establecido. Según las condiciones publicadas por Banco Nación, el beneficio es del 20% en estaciones adheridas, hasta alcanzar el tope de $10.000 por cliente y por mes calendario.

Cómo pagar con Banco Nación para acceder al reintegro en la carga de la nafta

Es importante remarcar que, para acceder al beneficio del reintegro en la carga de nafta, no se puede emplear cualquier forma de pago. La operación debe hacerse de manera presencial, escaneando el QR de MODO desde BNA+ y seleccionando una tarjeta de crédito Visa o Mastercard emitida por el Banco Nación.

Un dato clave: no aplica para pagos con saldo en cuenta ni para QR generados desde otras billeteras. Tampoco alcanza con tener una tarjeta del banco si el pago se realiza por fuera del circuito indicado.

Las estaciones de servicio habilitadas para este beneficio del Banco Nación son Axion, Dapsa, Gulf, Shell e YPF, aunque la disponibilidad depende de cada comercio adherido. Por eso, antes de cargar nafta se sugiere verificar si la estación elegida forma parte de la promoción.

banco nacion app El Banco Nación ofrece una promoción que otorga un 20% de reintegro para cargar nafta o gasoil en estaciones de servicio adheridas, con un tope de $10.000 por mes por cliente.

En el caso específico de YPF, Banco Nación informa el beneficio como un 20% de descuento en un pago, válido entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de 2026, abonando exclusivamente con MODO BNA+ y tarjetas de crédito Visa o Mastercard del BNA. También confirma el tope de reintegro de hasta $10.000 por cliente por mes. De acuerdo con las condiciones del beneficio, la acreditación puede realizarse dentro de los 30 días posteriores a la transacción en la cuenta monetaria asociada a BNA+ de la persona que hizo la compra.