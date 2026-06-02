Préstamos personales del Banco Nación "Previsional BNA", destinado a jubilados: los montos en 2026

El Banco Nación ofrece financiamiento de libre disposición para jubilados . Cómo acceder y los montos de los préstamos en 2026.

Los jubilados que necesiten acceder a financiamiento , ya sea para cubrir gastos, cancelar deudas, afrontar remodelaciones, impulsar un emprendimiento o costear un viaje, pueden acceder a distintas líneas de préstamos que ofrecen los bancos públicos y privados. Una de las más atractivas es la disponible en el Banco Nación (BNA).

A través de su línea Préstamos personales Nación Previsional BNA , la entidad pública más grande del país permite consegui r fondos de libre disposición con una de las tasas de interés más bajas del mercado financiero. Además, la solicitud puede hacerse 100% online.

Estos créditos solo están disponibles para jubilados, pensionados y retirados en general que perciban sus haberes en el Banco Nación , aunque no incluye a beneficiarios de pensiones no contributivas, pensiones asistenciales, pensiones por leyes especiales y pensiones graciables. Los solicitantes pueden pedir desde $100.000 hasta $50.000.000 , a devolver en hasta 72 cuotas con una Tasa Nominal Anual (TNA) de 56%.

El préstamo se otorga a sola firma, en pesos y se amortiza bajo el sistema francés, con el que las cuotas deberán ser iguales, mensuales y consecutivas y se descontarán directamente del recibo de la jubilación o pensión a través del código de descuento que asigne ANSES al banco. El valor de la cuota mensual no puede superar el 35% de los haberes netos.

Cómo pedir el préstamos del Banco Nación de forma online

La solicitud se puede hacer de la siguiente manera:

Ingresar en Tu Banco.

Elegir la opción Préstamos y luego pulsar en +.

Seleccionar el préstamo de tu preferencia e indicar importe, destino y cuotas.

Validar datos.

“Adelanto de haberes”, otra línea de financiamiento del Banco Nación para jubilados

El BNA cuenta con otra línea de crédito para jubilados denominada “Adelanto de haberes”, diseñada exclusivamente para quienes perciban sus haberes en la entidad. Mediante estos préstamos, el solicitante puede pedir entre $50.000 y $1.000.000. Los fondos se acreditan en la misma cuenta donde se recibe el haber previsional y son de libre disposición, es decir, la persona puede utilizarlos para lo que desee.

banco nacion app La solicitud del préstamo puede hacerse directamente desde la app del Banco Nación.

Al solicitarlo, se acredita en forma inmediata. Con respecto a la devolución, es a través de una cuota única que será descontada automáticamente al momento de la acreditación del próximo haber. En tanto, salvo que haya mora, se puede renovar al mes siguiente. La Tasa Nominal Anual (TNA) ronda el 91%, lo que implica una tasa efectiva de 30 días de 7,5%.

Este préstamo se puede pedir de manera inmediata desde una computadora o celular a través de la App BNA+, sin necesidad de ir a una sucursal física. Solo se deben seguir estos pasos:

Ingresar a la aplicación BNA+.

Dirigirse a la sección "Tu banco".

Seleccionar "Préstamos".

Elegir la opción Adelanto de haberes.

Ingresar el monto que se necesita solicitar.

Verificar los datos.

Confirmar la operación.

Préstamos del Banco Provincia y Banco Ciudad, más alternativas

El Banco Provincia también ofrece préstamos personales para jubilados y pensionados que cobran sus haberes en la entidad. La línea vigente permite acceder hasta $50.000.000 con devolución en hasta 36 cuotas mensuales.

La entidad informó que el dinero se acredita dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación del crédito y que el trámite puede gestionarse de manera digital desde home banking o BIP Móvil. Para acceder, el cliente debe contar con usuario, clave y Token activo. Según las condiciones publicadas, la Tasa Nominal Anual vigente ronda el 99,10%. Además, el banco analiza el perfil crediticio y el nivel de ingresos antes de aprobar el monto final.

prestamos-personales-de-hasta-20000000-a-bajas-tasas-en-que-banco-solicitarlo-y-como-2jpg.jpg Los principales bancos públicos del país ofrecen financiamiento para jubilados.

Por su parte, el Banco Ciudad cuenta con créditos para jubilados con distintas condiciones según la relación que mantengan con la entidad. Quienes cobren sus haberes a través del banco pueden acceder a un financiamiento de hasta $40 millones, con cuotas fijas mensuales, un plazo máximo de devolución de 72 meses y una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65%.

En el caso de los jubilados que son clientes del banco, pero no perciben allí sus haberes, el monto máximo disponible es de $20 millones, también con cuotas fijas mensuales, un plazo de hasta 72 meses y una TNA del 87%. En tanto, quienes no sean clientes de la entidad podrán solicitar hasta $10 millones, con un Costo Financiero Total (CFT) con IVA del 174,30%.