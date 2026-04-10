Este sistema de puntaje determina la solvencia de las personas que pidan préstamos y es clave para acceder a tasas más bajas. Cómo conocerlo de forma gratuita .

Puntaje crediticio: esta es la forma de conocer tu "scoring", gratis y fácil

A la hora de sacar un crédito personal o hipotecario , el scoring resulta clave para acceder a tasas más bajas. Este sistema es una herramienta estadística que utilizan los bancos y entidades financieras para evaluar la probabilidad de que una persona cumpla con sus obligaciones de pago . Es decir, determina el riesgo crediticio y la solvencia de quien solicita financiación.

El scoring , también conocido como puntaje crediticio , se basa en un rango de puntos que va de 0 a 999 , midiendo así la confiabilidad financiera de una persona. Mientras más alto es el número, más sólida es la reputación ante los bancos. En general, quienes superan los 909 puntos son considerados perfiles con excelente historial y pueden acceder a tasas más competitivas.

Sin embargo, pocos conocen su scoring o cómo acceder a él . Existe una forma gratuita para que todas las personas sepan su puntaje antes de solicitar un crédito.

tarjeta-credito (1) (2) El scoring sirve para que los bancos sepan si el solicitante de un crédito tiene capacidad de pago.

Cómo conocer el scoring de forma gratuita

La plataforma argentina Tirr permite que cada persona conozca su scoring de forma gratuita y en menos de dos minutos, usando información pública del Banco Central (BCRA) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en base a datos que reúnen antecedentes crediticios y de morosidad. El procedimiento consta de pocos pasos:

Ingresar a la web de Tirr

Crear una cuenta usando tu usuario de Google

En el menú principal, seleccionar la opción " Riesgo crediticio "

" Hacer clic en " Nueva búsqueda"

Ingresar el DNI o CUIT

Con los datos personales, el sistema mostrará el scoring y un informe financiero que precisa diversos datos, entre ellos si la persona tiene deudas, si está en el Veraz o si paga sus tarjetas a término. De todos modos, desde Tirr le aclararon al portal iProUP que esta herramienta es orientativa, ya que cada entidad bancaria puede tener criterios propios al evaluar a sus clientes.

La pericia caligráfico determinó que la firma del demandante no se correspondía con la que constaba en el legajo que selló el préstamo.jpg Un scoring permite acceder a tasas de financiación más bajas.

Cómo se calcula el scoring y por qué es importante

Si bien se trata de un sistema clave para la obtención de un financiamiento genuino, hay muchas personas que ni siquiera saben que tienen un scoring o cómo se calcula. En ese sentido, para establecer el scoring se combinan múltiples variables técnicas que evalúan el historial crediticio de una persona. Pero existen seis puntos que son claves para determinar el puntaje final:

Historial de pagos: es decir, si la persona paga sus deudas a tiempo.

es decir, si la persona paga sus deudas a tiempo. Nivel de endeudamiento: cuánto debe en relación con sus ingresos.

cuánto debe en relación con sus ingresos. Antigüedad crediticia: cuánto tiempo lleva usando productos financieros.

cuánto tiempo lleva usando productos financieros. Tipos de crédito utilizados: tarjetas, préstamos personales, hipotecarios, etc.

tarjetas, préstamos personales, hipotecarios, etc. Solicitudes recientes de crédito: muchas consultas en poco tiempo pueden ser una señal de alerta.

Contar con un scoring alto puede significar acceso a mejores condiciones de crédito y tasas de interés más bajas. En cambio, un puntaje bajo suele limitar las oportunidades financieras y aumentar los costos.

préstamo.jpg El sistema de puntos se ubica entre 0 y 999. Mientras más alto, más sólida es la reputación.

Cómo tener un buen scoring: qué hacer y qué no

Es muy importante que las personas sepan que este indicador es una medida de su reputación financiera. Construido con el tiempo, puede mejorar, pero también se puede dañar fácilmente. Entenderlo y actuar en consecuencia es clave para tener una vida económica saludable y con más oportunidades. Entre las acciones para lograr un buen scoring se encuentran:

Pagar a tiempo: incluso una sola mora puede afectar el puntaje.

incluso una sola mora puede afectar el puntaje. Evitar el sobreendeudamiento: no usar más del 40% de tu límite de crédito.

no usar más del 40% de tu límite de crédito. Diversificar el crédito: tener distintos tipos de productos financieros puede ser positivo.

tener distintos tipos de productos financieros puede ser positivo. Revisar tu informe crediticio: asegurarse de no tener deudas que no te correspondan.

A la vez, existen errores que perjudican el scoring y es recomendable evitarlos. Entre ellos se encuentran: