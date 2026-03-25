De acuerdo con un reporte privado, el importe de las cuotas de los préstamos ya representa el 23% de los ingresos.

La morosidad de los créditos familiares es la más alta en 20 años

El retraso de las familias en el repago de créditos es el más alto de los últimos 20 años, según revela un estudio de la central de análisis de riesgo crediticio Fidelitas.

"El crédito a hogares ha crecido en términos nominales, pero la capacidad de repago se deteriora ", señala el estudio conocido este miércoles. El trabajo señala que "en enero de 2026, la tasa de mora bancaria en el segmento de hogares alcanzó el 10,6%, el nivel más alto en más de dos décadas".

"Este indicador es relevante no solo para las entidades financieras, sino para cualquier empresa con ventas a crédito a consumidores finales", indica el trabajo.

CAJA BANCO Durante cuatro días, no se podrá realizar ningún tipo de operación que requiera atención presencial en los bancos.

Los cuatro factores que explican el deterioro

El impacto de las cuotas de los créditos sobre los ingresos es mucho mas alto que en años anteriores, cuando la inflación creciente con tasas negativas ayudaba a licuar los pasivos. Según Fidelitas las razones de la mayor mora son:

La deuda bancaria equivale al 23% de los ingresos totales de los hogares

totales de los hogares El endeudamiento promedio pasó de 1,5 a 2,5 salarios en un año

El Costo Financiero Total (CFT) en el segmento no bancario supera el 400% anual en algunos operadores

Más de 20,5 millones de adultos poseen financiamiento activo

Cae la confianza de los consumidores

En tanto, el Índice de Confianza del Consumidor -elaborado por la Universidad Di Tella- a nivel nacional cayó 5,3% respecto a febrero, que a su vez había caído el 4,7% respecto a enero.

El indice registró caídas en Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, mientras que el Interior mostró un aumento. La disminución más pronunciada se observó en GBA (-9,35%), seguida por CABA (-6,99%), mientras que el Interior registró un incremento de 1,26%.

Deuda en pesos Deuda en dólares Deudor Moroso Pago 1200 x 678.png Archivo

El Interior continúa exhibiendo el índice más elevado (50,71 puntos), en tanto que el GBA mantiene el valor más bajo entre las tres regiones (37,39 puntos).

Los préstamos no bancarios en su peor momento

Según Fidelitas, en el sector no bancario, la irregularidad de cartera oscila entre el 24% y el 27,4%. Algunas cadenas de retail con financiamiento propio reportan índices de mora superiores al 45%, lo que señala un deterioro que ya supera al sistema financiero formal.

Según datos reportados a la Bolsa, Mercado Libre (MELI) reportó ingresos globales por u$s28.900 millones en 2025 y un crecimiento del 39% en sus ingresos netos. Pero la operación local se ve tensionada por un deterioro histórico en la calidad de su cartera crediticia.

mercado pago.jpg Las aplicaciones como Mercado Pago, Ualá, Personal Pay o Naranja X también estarán bajo observación.

Actualmente los préstamos en situación irregular de Mercado Pago alcanzaron el 13,6%, marcando un récord para la plataforma. La deuda con más de 90 días de atraso escaló hasta los $277.850 millones, reflejando que uno de cada cuatro usuarios presenta dificultades para cumplir con sus cuotas.

Esta situación, caracterizada por el deterioro de la cartera de Mercado Libre (MELI) y el ecosistema fintech, responde a una combinación de factores macroeconómicos y cambios en el comportamiento del deudor, generando consecuencias directas sobre el consumo y la estabilidad financiera.