El Gobierno aseguró que se reunirá con las universidades luego de la marcha para conversar sobre los fondos

Desde el Ejecutivo insistieron con su negativa a aplicar la ley por "irregularidades en la norma".

En la previa de la marcha federal universitaria , el Gobierno insistió con que se debe tener mayor transparencia en los gastos por parte de las casas de estudio, ratificó que no se puede aplicar la ley de financiamiento por irregularidades en la norma y aseguró que se va a reunir en los próximos días con un grupo de rectores para debatir el reparto de dinero para los hospitales educativos que hasta el momento se venía haciendo "de forma discrecional".

Todas estas medidas tiene en carpeta la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , quien a través de su subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez , también planea crear una página web específica para que cualquier persona pueda consultar el destino final de los recursos que el Poder Ejecutivo dispone exclusivamente para ese sector.

“Muchos de estos datos no los tiene casi nadie porque la administración del Sistema de Información Universitaria está en manos exclusivamente del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional). Se hacía muy difícil la publicación de datos. El sistema estaba funcionando sin depurarse. Todo se basaba solamente en un anuario estadístico en el que hay que trabajar y no es amigable”, cuestionó el funcionario.

En una reunión de prensa, Álvarez señaló, además, que “hace muchos años no se analizaba cuál era el costo por alumno y por graduado, indicadores necesarios para saber en el estado en que están realmente” los centros de formación, según publica Infobae.

Alejandro Álvarez secretario de política universitaria

"No tenemos animosidad contra la universidad pública"

“Nosotros no tenemos ninguna animosidad contra la universidad pública y todas esas mentiras que se dicen. Lo que nosotros queremos es hacer gasto eficiente, inteligente, y que la gente tenga acceso a la información de cada universidad. Porque es la inversión que se hace en cada alumno, son impuestos, que la gente, que todos nosotros pagamos”, agregó Pettovello.

En este sentido, el subsecretario consideró que hay espacios que “buscan cambiar un poco el eje de la discusión”, lo cual “se va a ver mañana en la marcha, donde van a estar todos los partidos políticos opositores participando”.

Sobre este punto, el funcionario también criticó el pedido de que el Gobierno efectúe los aumentos establecidos en la norma de financiamiento que aprobó el Congreso el año pasado, que el presidente Javier Milei luego vetó y que ahora se está discutiendo en la Justicia.

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“La consigna de ellos es ‘cumplan la ley’. No se puede cumplir porque es abstracta, quedó derogada al aprobarse el Presupuesto. Cuando vos aprobás una ley presupuestaria previa a la aprobación del Presupuesto, este la deroga de manera implícita, porque no puede haber asignaciones por fuera de eso”, remarcó Álvarez.

El referente del oficialismo recordó que el amparo que se impuso en primera instancia y que ahora está siendo analizado por la Corte Suprema “es solo sobre dos artículos, el cinco y el seis, que son los artículos de becas y salarios”.

“Es el 50% de aumento de salario, lo que implicaría un gasto que el Estado no está en capacidad hoy económica de afrontar. Por eso nosotros decimos que incluso antes de que se votara el Presupuesto, también la norma estaba mal, porque inclumplía la Ley de Administración Financiera, la cual dice que vos, para aprobar cualquier gasto, tenés que decir de dónde sale”, subrayó.

Por otra parte, el Gobierno también se queja de que “al día de hoy ninguna de las instituciones les ha cobrado matrícula” a aquellos estudiantes que no sean argentinos o residentes, a pesar de que hay un decreto que las habilitó para eso.