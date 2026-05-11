Mauricio y sus tijeras se pondrán el traje de la solidaridad en Zapala

El joven barbero, de 22 años, vuelve al barrio de las 582 Viviendas el 16 de mayo para cortar el pelo gratis y compartir una merienda con los chicos. Un gesto que nace del agradecimiento y de no olvidar de dónde viene.

Hay gestos que no hacen ruido, pero pesan más que mil discursos. Son los que nacen en un barrio, crecen con sus calles, y vuelven a él como agradecimiento.

Eso va a pasar el 16 de mayo en el barrio de las 582 viviendas de Zapala . Mauricio Mellado, de 22 años, peluquero y barbero desde hace dos años, vuelve al lugar que lo vio echar raíces para devolver un poco de lo que recibió. Junto a dos compañeros de oficio, va a regalar cortes de pelo a todos los chicos que lo necesiten.

Porque en tiempos donde la economía obliga a elegir entre el pan y lo demás, un corte de pelo se vuelve un lujo. Y Mauricio lo sabe. Por eso las tijeras, por un día, van a dejar de cortar solo cabello para cortar la necesidad.

La jornada va a ser más que peluquería. Con el apoyo de comercios de la ciudad habrá merienda para todos los que se acerquen. Allí, las manos solidarias se entrecruzarán con las tijeras, con el entusiasmo de niño, jóvenes y adultos que lleguen a vivenciar esta experiencia.

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Siempre es bueno rescatar estos gestos que nacen del corazón y que, a través de las manos, cobran vida. Porque cuando un pibe del barrio decide agradecer con lo que sabe hacer, el barrio entero se siente un poco más grande.

Mientras tanto, las tijeras ya tienen su traje puesto.

Las tijeras vuelven a casa

El pasaje Los Lagos, en el popular barrio de “las 582”, va a tener movimiento distinto el próximo fin de semana. Ahí, en el lugar donde se crio, Mauricio Mellado va a instalar sus herramientas de barbero para cortar el pelo gratis a los chicos del barrio. No va solo: lo acompañan dos colegas más.

La jornada también tendrá merienda, gracias al aporte de comercios y la Municipalidad de la ciudad. “Más allá de un corte de pelo, quiero que vivan una experiencia especial, que se sientan importantes y acompañados”, expresó Mauricio en diálogo con LM Neuquén.

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La movida tomó fuerza después de que un video suyo explicando el motivo del evento llegó al intendente de Zapala, Carlos Koopmann, quien lo invitó a una entrevista y le ofreció ayuda para organizarla. “Son cosas que todavía me cuesta creer. Yo sigo siendo el mismo chico del barrio, con sueños, con ganas de salir adelante y con el deseo de nunca perder la humildad”, contó.

“Vengo de los Okstein. El nombre se honra laburando”

Mauricio empezó a cortar el pelo en 2024, primero a amigos y conocidos. Después entró a trabajar en una barbería y ahí entendió “el valor del esfuerzo, la disciplina y la humildad”.

El salto vino de la familia. “Mis abuelos me dieron la oportunidad de tener un espacio en su patio. Con muchísimo amor, sacrificio y horas de trabajo pude transformarlo en lo que fue ‘TEIN Barber Studio’”, relató con agradecimiento.

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El nombre no fue casual. “TEIN son las últimas letras de Okstein. Las que llevo atrás, pero que hoy pongo al frente. Porque me juré que este apellido iba a pesar. Que cuando digan ‘andá a TEIN’, sepan que van a lo seguro”, enfatizó con mucha convicción.

Detrás de ese apellido hay historia. Su abuela, María Ester Campos, trabajó en Vialidad Provincial. Su abuelo, Carlos Okstein, fue el primer panchero de Zapala en 2004. Y el oficio de peluquero ya corría en la familia: Rafael Pacheco, un tío abuelo, fue quien lo ejerció antes que él.

Durante 11 meses sostuvo ese espacio con clientes, amigos y gente que se volvió parte del camino. Luego nació “TEIN Barber Club”, con la idea de “formar una familia, un equipo unido y un espacio donde todos podamos crecer juntos”, refirió orgulloso.

Mauricio se formó en Navajas King, de la mano de Ezequiel Arévalo. Y hoy, a los 22 años, dice algo simple: “No vine a cortar pelo. Vine a hacer que mi familia se sienta orgullosa de su apellido”.

“Crecer es volver al barrio con más experiencia y el mismo corazón”

La jornada del 16 no es un punto de llegada. Para “Mauri” (como todos lo conocen) es una forma de cerrar un círculo. “Hoy, mirando todo el camino recorrido, sentí la necesidad de devolver un poco de todo lo que la vida me dio”, admitió.

Su objetivo es claro: que los chicos del barrio sientan que alguien vuelve a mirar para atrás sin vergüenza. Al respecto aseguró: “Todo esto nace desde el agradecimiento. A Dios, a mi familia y a cada persona que fue parte de mi camino. Sin Dios y sin los valores que me enseñaron en mi casa, nada de esto sería posible”.

A futuro, la idea es seguir construyendo el club de barberos, pero sin perder el eje. “Entendí que quería ir por más, no solo crecer personalmente, sino también construir algo junto a otras personas”, indicó.

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Y dejó una frase que resume el espíritu de la movida: “Hoy entiendo que crecer no significa olvidarse de las raíces, sino volver a ellas con más experiencia, más aprendizaje y el mismo corazón de siempre”.

Para cubrir los gastos de la merienda, Mauricio organiza un sorteo solidario. La misma cuenta con los siguientes premios: 1). Zapatillas y remera a elección, y funda de IPhone. 2) Equipo de Mate y Mochila/Bolso. 3) Un perfume y corte de cabello. Además, hay Chances en efectivo de 5.000 a 8.000 pesos. Los interesados en colaborar y/o comprar lo podrán hacer al alias: teinbarber. El sorteo se realizará el día 11 de mayo.