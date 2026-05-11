Alimentos y bebidas: el rubro que sorprendió por su crecimiento esta edición del Hot Sale en Neuquén

Hot Sale, el evento de descuentos online que busca promover el comercio electrónico en la Argentina, inició este lunes su décimo tercera edición con consumidores más adaptados a comprar por Internet, pero con algunas sorpresas para la organización. Desde la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) aseguraron que este año crecieron las ventas de alimentos y bebidas, un rubro que no solía ocupar los primeros puestos entre los buscadores de ofertas.

"Hay gente que empezó a ingresar al sitio a las 0 horas para ver las promociones, pero tuvimos el pico de tráfico a la 1 de la madrugada", dijo la subdirectora de la Comitiva de Trabajo Región Sur de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), Yanina Rodríguez, en relación al avento de descuentos que se extenderá entre el lunes y el miércoles de esta semana.

Si bien todavía es prematuro evaluar cuáles fueron los rubros con más ventas en esta edición del Hot Sale, desde la Cámara aseguraron que hay algunos productos y servicios que suelen ser los más buscados por estas fechas. Entre ellos se cuentan los electrodomésticos, calzado e indumentaria y muebles o decoración.

Desde las últimas ediciones se notó también un crecimiento en la categoría de viajes, por lo que se espera que estas categorías se sostengan. "Alimentos y bebidas es la sorpresa de este año por el crecimiento que está teniendo", agregó Rodríguez en una entrevista con LU5.

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Una visita por el sitio oficial de Hot Sale permite observar qué tipo de alimentos y bebidas se ofrecen con descuentos por esta fecha. A las promociones se sumaron cadenas de supermercados, bodegas, tiendas de café y marcas de gaseosas.

Para la referente de la cámara, los años de experiencia en las compras online y un contexto de caída del poder adquisitivo parecen haber modificado los hábitos del público"Hoy tenemos un consumidor más informado, más tranquilo a la hora de comprar por la misma coyuntura económica que estamos viviendo", expresó.

Si bien se nota una tendencia al consumo más planificado y la búsqueda de financiación, con un 80% de los clientes que prefieren comprar con tarjetas y en cuotas, Rodríguez aclaró que también se nota más influencia de las compras por Internet entre los argentinos.

"El comercio electrónico creció un 55% entre 2024 y 2025. Es una estructura muy fuerte, el ecosistema digital está creciendo y hay que ser parte. Todavía falta muchísimo pero no es algo coyuntural", dijo y agregó que, en esta edición, más de 800 marcas eligieron ser parte de las promociones.

Consejos para comprar en Hot Sale

Aunque el evento ya está posicionado entre los 25 millones de consumidores que hacen compras por Internet en Argentina, Rodríguez insisitó en la importancia de hacer operaciones seguras y evitar estafas.

Por eso, aconsejó ingresar a las marcas a través del sitio oficial de Hot Sale y verificar siempre que la dirección en la barra de navegación tenga el ícono de un candado, que garantiza una compra segura.

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También se pronunción al respecto de la estrategia que solía darse de incrementar los precios de productos para luego rebajarlos durante el Hot Sale. "Se pide un congelamiento de precios y durante todo el Hot Sale se fiscaliza a través de una auditoría de la UBA para que los descuentos sean genuinos y no haya publicidad engañosa", aclaró.

Rodríguez detalló que hoy un 30% de las marcas son del interior y que se sumaron incluso pymes o pequeños comercios. Como cada año se nota mayor consumo, recomendó: "si ven algún producto que realmente les interesa, es mejor que lo compren porque muchas empresas agostan stock por estas fechas".

Agregó que la experiencia de compra mejoró con envíos más veloces al interior del país, que demoran entre 24 y 48 horas, y más opciones de pagos financiados o con envíos gratuitos.

Descuentos especiales

"Una novedad que sumamos es, un "Cybot" con inteligencia artificial, que te permite filtrar la promoción que vos quieras. Podés conversar con el bot de acuerdo a lo que estés buscando", dijo y aclaró que hay horarios especiales para encontrar los mejores precios.

"Hay megaofertas a las 12 del mediodía y a las 20, donde están los picos de tráfico. El último día está megaboom con descuentos de hasta 50%. Va a ser a las 22, en las últimas dos horas de Hot Sale", detalló.