Neuquén impulsa sus nuevas economías: turismo y conocimiento como motores del desarrollo

Avanza el proceso de diversificación productiva con eje en el turismo, la innovación y el empleo sostenible. "No podemos depender de una sola actividad, la hidrocarburífera" expresó Gaido.

Neuquén diversifica su economía con el turismo y conocimiento como motores del desarrollo.

La ciudad de Neuquén consolida un cambio estructural en su perfil productivo, impulsado por una decisión política definida de la mano del intendente Mariano Gaido: reconvertir y diversificar la economía local más allá de su histórica dependencia de los hidrocarburos.

“En la Argentina de hoy, donde muchas veces se frenan proyectos y se dificulta la inversión pública, nosotros decidimos avanzar. Diversificar la economía no es una opción, es una necesidad para garantizar desarrollo y oportunidades ” sostuvo Gaido.

En esa visión, la reconversión no es solo una estrategia económica, sino una definición de futuro: pensar en nuevas actividades, generar empleo sostenible y proyectar a la ciudad en el largo plazo. “Tomamos la decisión de reconvertir la economía de la ciudad y pusimos manos a la obra. No podemos depender de una sola actividad, la hidrocarburífera, tenemos que generar nuevas oportunidades”, afirmó.

Mariano Gaido diversificacion de la matriz economica

“Diversificar la economía significa más empleo, más estabilidad y más futuro para las familias neuquinas”, agregó el jefe comunal, y aclaró que no se trata de compartimentos estancos sino de sectores que se articulan y potencian entre sí en un mismo modelo de desarrollo que busca continuidad en el tiempo.

El turismo como motor económico en expansión

El turismo se consolidó como uno de los pilares de ese proceso. Con inversión sostenida en infraestructura y una agenda activa de eventos, la capital neuquina se posiciona como un centro turístico estratégico en la Patagonia.

Uno de los símbolos más visibles de esta transformación es el Paseo Costero. Al inicio de la gestión de Gaido, la ciudad contaba con apenas entre 1,2 y 1,4 kilómetros de extensión continua. Hoy, ese corredor supera los 34 kilómetros, y la mayor parte de ese desarrollo fue ejecutado durante su administración.

“Recuperamos nuestros ríos para la gente: el Paseo Costero es identidad, encuentro y desarrollo económico”, expresó el jefe comunal.

El Paseo Costero tiene un nuevo tramo de tres kilómetros

El espacio funciona como atractivo turístico y también como punto de integración urbana, con actividades recreativas, deportivas y gastronómicas frente al río. “El turismo genera trabajo, inversión y desarrollo. Es una política pública que sostenemos todos los días y tenemos a los actores privados de aliados”, sostuvo Gaido.

A esto se suma el crecimiento del turismo de eventos, una estrategia para romper la estacionalidad y sostener el movimiento económico durante todo el año. “Neuquén es sede de grandes eventos porque tiene infraestructura, organización y una comunidad que acompaña. Eso también genera oportunidades”, destacó en referencia al centro de convenciones y exposiciones Domuyo, en la Isla 132.

Competencias deportivas, encuentros culturales y propuestas recreativas forman parte de una agenda que posiciona a la ciudad a nivel nacional e internacional. Entre los eventos recientes se destacan la Regata de la Confluencia, el Triatlón de la Confluencia, el Campeonato Argentino de Motocross y el trekking nocturno en la barda, con una convocatoria de 5000 participantes.

Argentino de Motocross en La Barda (20)

En ese marco, también cumplen un rol central las ferias impulsadas por el municipio. “La Feria del Libro y la Feria de los Emprendedores son espacios que generan movimiento económico real, acompañan a quienes producen y fortalecen nuestra identidad”, señaló Gaido.

Entre ellas, se destaca Neuquén Emprende, que se realiza en el Parque Jaime de Nevares y reúne a más de 180 stands de emprendedores locales, junto con el patio gastronómico Confluencia de Sabores.

“Apoyar a los emprendedores es clave en este proceso de diversificación. Son parte de la nueva economía que estamos construyendo”, afirmó el intendente.

En paralelo, el municipio proyecta nuevas inversiones para consolidar este perfil, como la construcción de un centro de convenciones y auditorio con capacidad para 600 personas, que estará integrado al Museo Nacional de Bellas Artes en el Parque Central. “Seguimos planificando una ciudad que crece con inclusión, con deporte y con cultura, porque ese es el camino para generar desarrollo, integración social y oportunidades para todos”, afirmó.

La economía del conocimiento, apuesta al futuro

El otro gran eje del desarrollo es la economía del conocimiento, que abarca actividades como el desarrollo de software, los servicios tecnológicos, la biotecnología y la innovación aplicada a la industria.

“El conocimiento es presente y futuro. Invertir en este sector es una decisión estratégica que nos permite generar empleo de calidad, agregar valor y garantizar un desarrollo sostenido a largo plazo para la ciudad”, sostuvo Gaido.

El proyecto insignia es el Polo Científico Tecnológico, cuya gestación comenzó durante la pandemia. “Así somos los neuquinos: corajudos. En plena pandemia decidimos avanzar con este proyecto porque entendimos que había que pensar en el futuro”, recordó.

polo tecnologico (1)

Actualmente, el municipio avanza con la licitación del tercer edificio del Polo. “Eso es muy importante porque Neuquén va dando pasos firmes en un contexto nacional complejo”, remarcó.

El nuevo edificio contará con laboratorios, aulas, oficinas, espacios de coworking y un data center, con foco en biomedicina e innovación tecnológica. “El objetivo principal es generar un espacio de desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación”, explicó.

En ese marco, también destacó el rol de la formación: “El Instituto Vaca Muerta es central para formar a nuestra gente y vincular el conocimiento con la producción”.

“Estamos consolidando un modelo que integra energía, turismo y conocimiento, estamos construyendo -cerró Gaido- una ciudad con una economía más diversa, más fuerte y con más oportunidades para todos”.