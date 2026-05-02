El conmovedor gesto de un comercio neuquino para con las personas que trabajaron el 1° de mayo

El gesto se dio en una despensa del barrio Bouquet Roldán. Todo quedó registrado en videos que se difundieron entre vecinos.

Un gesto simple y concreto durante el feriado del Día del Trabajador tuvo repercusión en el la ciudad de Neuquén. Una despensa del barrio Bouquet Roldán ofreció un choripán y una gaseosa gratis a quienes hubieran trabajado durante el 1° de mayo.

La iniciativa quedó registrada en dos videos que comenzaron a circular entre vecinos. Allí se puede ver el momento en que desde el local se entrega la comida a distintas personas que se acercan, en el marco de la propuesta impulsada por el comercio.

Según se observa, la consigna era clara: el beneficio estaba destinado a trabajadores que hubieran cumplido su jornada durante el feriado. La entrega incluía un choripán y una bebida, en un gesto vinculado directamente con la fecha.

Gesto despensa bouquet roldan dia del trabajador (2)

En los videos puede observarse cómo, desde el despliegue en la vereda, entregan las viandas a un chofer de colectivo y a dos efectivos de la Policía que pasaban por el lugar.

El ofrecimiento se dio en el propio local del barrio, sin mayor despliegue que la preparación y entrega de los alimentos con una bandera argentina que decoraba la escena. En los videos también se aprecia el movimiento de personas acercándose al lugar para recibir la comida, entre ellos, un colectivero y también policias.

Día del Trabajador en fotos: quiénes son los neuquinos que trabajaron este 1º de mayo

Este viernes 1 de mayo es el Día Internacional del Trabajador y feriado nacional en Argentina. Si bien es una de las fechas, junto con las fiestas de fin de año, en la que más trabajadores descansan, muchos neuquinos encararon la efeméride como una jornada más o inclusive como un día especial en el trabajo.

LM Neuquén salió a las calles de la capital provincial a fotografiar a todos aquellos que hoy fueron a trabajar este Día del Trabajador.

Un rubro que no se tomó el feriado fue el de las estaciones de servicio. Un ejemplo de esto son Aldo, Daiana, Mariana y Brian, que trabajan en la Shell de Belgrano y Las Heras.

SFP Dia del trabajador Aldo,Daiana, Mariana y Brian Shell de Belgrano Sebastián Fariña Petersen

Si bien no tienen la misma circulación que un día normal, es común que los taxistas trabajen los feriados. Este Día del Trabajador no es la excepción. Claudio posó para la cámara de LM Neuquén representando a los conductores que recorren la ciudad en esta fecha.

SFP Dia del trabajador Taxista claudio Sebastián Fariña Petersen

A pesar de que los supermercados de cadena y shoppings permanecen cerrados por el feriado, muchos comercios más pequeños abrieron sus puertas. Un ejemplo de eso son Daniela y Carolina, del local Parceros, en la calle Santamaría.

SFP Dia del trabajador Daniela y Carolina, Parceros, local de productos colombianos y venezolanos (1) Sebastián Fariña Petersen

A pesar del tráfico reducido, el viento o el frío los artistas callejeros permanecen firmes mostrando sus destrezas en la vía pública, como Julián Basso, malabarista en la Avenida Argentina.

SFP Dia del trabajador Julian Basso, Alias Ninio, Malabarista en la avenida Sebastián Fariña Petersen

Otro que está firme trabajando durante el feriado, con viento y frío es Roberto Carlos, que se dedica a limpiar terrenos.

SFP Dia del trabajador Roberto Carlos, limpia terrenos Sebastián Fariña Petersen

Como todos los años, Pescadería del Neuquén abrió sus puertas el 1 de Mayo para preparar enormes ollas de locro, docenas de empanadas y de pastelitos.