Muerte por ataque de chaquetas amarillas: la advertencia de una especialista y un guardaparque

La muerte del poblador de Loncopué es un caso único en la región. Cuáles son los riesgos y precauciones a tener en cuenta con las avispas carnívoras.

La reciente muerte de un vecino de Loncopué tras sufrir un ataque de chaquetas amarillas , las famosas avispas carnívoras, volvió a encender la alarma sobre el riesgo sanitario. En este contexto, una especialista en salud ambiental y un guarparque brindaron información valiosa y necesaria para la población.

En diálogo con LM Neuquén , la directora del Laboratorio de Zoonosis y Vectores , Irene Roccia , brindó una extensa explicación sobre cómo ocurren estos accidentes, en qué medida y por qué pueden ser mortales y cuáles son las medidas de prevención clave para evitar nuevos casos.

La especialista, con más de 20 años de trabajo en el laboratorio provincial ubicado en Gregorio Martínez y Juan B. Justo, remarcó que lo primero que hay que saber es que estas avispas están presentes en toda la Patagonia y pueden encontrarse en gran parte de la provincia, especialmente en zonas precordilleranas y cordilleranas .

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Ataques accidentales: por qué pican las chaquetas amarillas

Según pudo relevar LM Neuquén, el hecho ocurrió este martes cuando la víctima se encontraba junto a otro hombre trabajando en la zona realizando corte de leña en una arboleda a la entrada de la localidad cuando accidentalmente habrían golpeado un nido de chaquetas amarillas.

Roccia explicó que, precisamente, los ataques no ocurren porque las avispas busquen agredir a las personas. “En general las picaduras no se producen porque vayamos a molestarlas, sino porque accidentalmente pisamos o golpeamos un nido. Entonces reaccionan para defenderse y atacan”, señaló.

La mayoría de las picaduras generan un cuadro local: hinchazón, edema, inflamación, ardor, dolor y picazón alrededor de la zona afectada. Estos síntomas suelen desaparecer por sí solos en pocas horas.

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Los crianceros y las dificultades por chaquetas amarillas

En este sentido, Rodolfo Freire, guarparque del Parque Tromen indicó a este medio que la especie introducida a través de Chile generó una gran expansión y es una especie que abunda en el norte neuquino. Además, a sus 54 años, como poblador de Tricao Malal, indicó que los crianceros tienen serias dificultades a la hora de carnear.

"No podes carnear prácticamente porque se llena", aseguró y agregó: "Si le pegaste para matarla, y le erraste, te va a atacar, no la molestes o sino se suele dar una palmada con el cuchillo". El encargado de la conservación, monitoreo y educación ambiental sobre el Tromen, señaló que la alta presencia de chaquetas amarillas también afecta una práctica ancestral, de los pueblos originarios, muy común en esta época como el charque o charqui, una forma de secado de la carne con sal.

"Las chivas vienen gordas de la veranada y para tener para el invierno hoy la gente no puede hacer esta práctica porque la chaqueta te la come con sal, seca, hasta en mal estado". También, indicó que en la zona han notado que con la expansión de la chaqueta amarilla han decrecido los panales de abejas: "antes en la zona las familias íbamos a sacar la mitad de la miel y la otra la dejábamos, pero hoy no encontramos nada porque la chaqueta se come a la abeja y se adueña del panal".

De todas maneras, fue enfático al aclarar que un caso extremo como la muerte de Loncopué es un caso inédito: "no tengo conocimiento o información que haya muerto alguien por las picaduras. Con lo cual incluso citó un caso que conoció de primera mano: "A un abuelo mío lo picaron mal, era muy mayor, había salido al baño afuera lo agarraron las chaquetas amarillas, pero más allá de hincharse todo el cuerpo y estar complicado no murió".

Cuando una picadura puede matar en minutos

Sin embargo, el verdadero peligro aparece en personas alérgicas. La funcionaria explicó que el veneno inoculado por el aguijón contiene toxinas y enzimas que pueden provocar reacciones alérgicas graves.

“En personas alérgicas puede generarse un cuadro severo que compromete órganos vitales, con edema de glotis y shock anafiláctico. Puede ocasionar la muerte incluso en pocos minutos si no se recibe asistencia médica”, advirtió.

El riesgo aumenta según:

La cantidad de picaduras

La sensibilidad individual a los alérgenos

La ubicación de la picadura en el cuerpo

Además, explicó que cuando una avispa pica libera feromonas que atraen a otras, lo que puede desencadenar ataques múltiples.

Por qué son más peligrosas que las abejas

Roccia explicó una diferencia clave: las chaquetas amarillas pueden picar más de una vez. A diferencia de la abeja —que al tener una rebarba pierde el aguijón y muere— la avispa tiene un aguijón liso que le permite inocular veneno repetidamente. Incluso, además de picar, también muerde, lo que puede generar pequeños desgarros en la piel.

Su peligrosidad también reside en que los nidos no suelen ser aéreos y visibles sino terrestres e incluso subterráneos. En tanto, una colonia puede tener 200 o 300 reinas y hasta 10.000 obreras, lo cual explica la intensidad de los ataques cuando se perturba un nido sin querer.

Chaqueta amarilla influencer picadura

Una especie invasora que se adapta fácilmente

Las chaquetas amarillas, como se les conoce vulgarmente, tienen el nombre científico de Vespula germanica, una especie de avispa exótica originaria de Eurasia y el norte de África que fue introducida en Chile en 1974 y que hoy se encuentra ampliamente dispersa.

La especialista recordó que se trata de una especie introducida que logró adaptarse con facilidad porque no tiene depredadores naturales.

Consultada por la cantidad de ejemplares, Roccia indicó que si bien no se observa un aumento explosivo, su expansión es constante. Las chaquetas amarillas no se alimentan de las personas, son principalmente carroñeras. Su dieta se basa en azúcares y proteínas, especialmente de frutas y miel; carne y restos de comida e insectos.

En otoño las chaquetas amarillas se vuelven más insistentes porque disminuye la disponibilidad de alimento, como mosquitos y abejas, y necesitan alimentar a futuras reinas y zánganos.

De esta manera, es frecuente que durante los meses de marzo, abril y mayo su presencia insistente aumenta: quiere decir, que están reuniendo alimento porque el invierno se acerca.

Prevención: la clave está en la comida y la basura

Roccia remarcó que la prevención es fundamental durante actividades al aire libre, como cuando se comparte un asado o un picnic:

Tapar y guardar la basura

Evitar dejar comida expuesta

Colocar cebos lejos del lugar donde se está

Mantener limpieza en picnics y campamentos

También mencionó trampas caseras con botellas, agua, detergente y cebos de carne para reducir la presencia.

Lagunas de Epulauquen basura

Qué hacer si hay un nido en casa

No existen campañas masivas de control en áreas rurales, pero sí se recomienda actuar si hay nidos en domicilios:

Buscar asesoramiento especializado

Actuar con protección

Intervenir en primeras horas de la mañana

Usar insecticidas adecuados durante varios días

En tanto, Freire recomendó un método práctico y económico para desterrar a las chaquetas que se suele utilizar en la precordillera. "En general el nido está en el suelo entonces por la noche la gente pone un vaso de nafta de auto y le tapa la salida por lo que mueren asfixiadas. Lo que después hace la gente es escarbar para desarmar el nido y quemarlo porque ahí quedan los huevos que sino vuelven a nacer".

Un desenlace fatal extremadamente raro

Las circunstancias de la muerte de Juan Carlos Sandoval, el vecino de Loncopué fueron establecidas por la Región Sanitaria Pehuén como un shock anafiláctico producto de múltiples picaduras. El hombre de 65 años fue encontrado muerto dentro de su camioneta, tras llamar al 107.

La jefa de laboratorio remarcó que los casos mortales son excepcionales. “El caso reciente es muy infrecuente, es la primera vez que escucho un caso fatal. El último grave que recuerdo fue el verano pasado”, indicó en referencia a una influencer de Buenos Aires que sufrió una grave picadura de chaqueta amarilla en la frente.

Sin embargo, insistió en que la prevención y la rápida atención médica ante síntomas graves pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.