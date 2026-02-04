Desesperante relato de una joven picada por una chaqueta amarilla en la cordillera neuquina se hizo viral

La joven documentó todo el proceso desde que fue picada hasta la atención médica en San Martín de Los Andes. Sufrió una feroz reacción alérgica.

Una joven fue picada por una chaqueta amarilla y documentó toda la reacción que le provocó.

Una influencer de Buenos Aires fue picada por una chaqueta amarilla , una avispa carnívora muy común en la cordillera neuquina y en otros destinos turísticos de la Patagonia , mientras se quedaba en un camping cercano a San Martín de Los Andes. La joven documentó todo el proceso de una aparente reacción alérgica en sus perfiles de Instagram y TikTok.

Valentina, cuyo usuario en redes sociales es "vayubotanica", contó cómo fueron los síntomas de la picadura , el trayecto de 40 minutos desde un camping del lago Villarino al hospital de San Martín de Los Andes y la atención médica en el centro de salud.

La joven comentó en un video subido a redes sociales que fue justo al atardecer, al regresar de una playa del lago. En ese momento vio a "cientos de chaquetas que volvían al panal que estaba justo abajo del tronco donde apoyamos nuestras cosas". "En la fracción de segundo que yo tardé en reaccionar y salir corriendo me picó una en la cabeza ", relató.

“Automáticamente, sentí como un fuego que me bajaba por toda la cara”, indicó. De acuerdo con su relato, a los pocos minutos tenía ronchas visibles en las axilas y los brazos. Sin embargo, los síntomas siguieron apareciendo, al punto de sufrir vómitos, ojos hinchados y brotes en el cuerpo.

En lo que fue aparentemente una reacción alérgica, la estudiante de 28 años contó que tuvo que inyectarse dexametasona, un tipo de corticoide que se utiliza para reducir la inflamación y suprimir el sistema inmunitario.

Influencer picadura de chaqueta Foto: captura de Tiktok

Respecto al trayecto de 50 kilómetros entre el lago Villarino y San Martín de Los Andes, la influencer afirmó: "el viaje fue caótico. Yo cada vez estaba más brotada y me empezó a bajar la presión. Tuvimos que parar para que me inyecte el decadrón (dexametasona) porque los ojos se me estaban hinchando como huevos", relató.

La joven destacó la atención del hospital Ramón Carrillo. "Eran como las 10 de la noche cuando llegamos a la guardia, yo seguía toda brotada, pero me atendieron súper rápido y muy amorosa y profesionalmente. Así que no quiero dejar de destacar al hospital dr. Ramón Carrillo de San Martín de Los Andes", expresó.

Influencer picadura de chaqueta (1)

"Me pasaron corticoides por endovenosa, estuve como tres horas en observación hasta que bajó toda la inflamación y llegamos de vuelta al camping como a las 2 de la mañana", cerró su relato.

Cómo identificar a una chaqueta amarilla

La chaqueta amarilla, llamada científicamente Vespula germánica, ya es hace años un avistaje habitual en varios destinos como San Martín de Los Andes, Bariloche y Villa La Angostura.

A pesar de ser una especie originaria de Eurasia y el Norte de África, habita en la Argentina desde finales de los años 70′. Se caracterizan por tener una línea amarilla en su cabeza y debajo de uno de sus ojos.

Chaqueta amarilla

Otro detalle a tener en cuenta es que contienen manchas negras en su abdomen. Además, suelen hacer nidos en el suelo, árboles y en distintas estructuras huecas como barandales y postes de luz.

La gran diferencia con otros tipos de insectos es que las avispas carnívoras no reaccionan si uno la molesta, sino cuando se las invade o se las toca. Por esa razón, es importante estar atentos a no pisar un nido. Al ser una avispa, puede picar varias veces, a diferencia de las abejas y también morder.

El veneno puede tardar hasta 48 horas en eliminarse por completo del cuerpo y causar diferentes reacciones. Si bien la reacción de Valentina coincide con los síntomas de una alergia, una picadura de chaqueta amarilla puede causar dolor localizado en la zona afectada e inflamación que puede durar varias horas.