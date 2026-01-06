El terror de una influencer neuquina atrapada por el incendio en Puerto Patriada

Se trata de Jael Queipo, quien quedó aislada por varias horas en medio de un incendio forestal que ya consumió diez viviendas.

Una influencer neuquina pasó por un infierno tras quedarse varada en Puerto Patriada, en la costa del lago Epuyén, por un gigantesco incendio forestal , que azota a la provincia de Chubut y aun no ha sido controlado.

Se trata de Jael Queipo, una influencer de 26 años, quien estaba de viaje junto a su mamá y había ido a Puerto Patriada a pasar el día. Fue durante esa jornada que el incendio se desató y dejó a cientos de personas aisladas.

Cerca de las 6 de la tarde, la joven publicó una historia de Instagram en la que detalló la situación: "estamos varados acá en los autos, esperando a que nos den la señal para salir, el único camino está afectado por el fuego ".

"El fuego está avanzando muy rápido. Cuando lo ves de afuera es una cosa y cuando estás acá adentro no queda otra que rezar y esperar", expresó. Minutos después, en otra historia, mostró que la gravedad era tal que los Bomberos instaron a los presentes de volver a la costa del lago.

Influencer quedó varada en un incendio en Chubut

Tres horas después, ya con el sol poniéndose, la influencer subió una última historia invadida por la angustia. "Seguimos varados, y el fuego está más cerca que nunca", dijo entre lágrimas. "Estamos todos acá al lado del agua. Seguramente el fuego llegue a nosotros, ya es algo que asumimos. Están los bomberos acá para protegernos. Seguramente esta es la última historia porque se me va a apagar el celu", expresó.

"Manden fuerzas, oraciones, estamos bien", cerró.

A la 1:30 de la madrugada, tras horas de inactividad, la joven volvió a subir una historia junto a su madre ya en su alojamiento. "Estamos bien, todo fue una película de terror que para nosotros acaba de terminar, pero quedó mucha gente allá, sigamos uniendo fuerzas. Intentaremos descansar", reza el posteo.

Tras salir del incendio, Jael Queipo habló del horror experimentado

A media mañana de este martes, la influencer se pronunció respecto a la horrible situación que vivió la noche anterior. "Se nos vino el fuego encima, lo teníamos a metros", relató. "En un momento estábamos con el auto adentro del agua y no nos quedaba más que rezar".

Para ejemplificar, la joven señaló arboles a unos tres metros. "Para que se den una idea esos arboles de ahí, incendiados. Eran 100 metros para arriba de fuego", contó, aún en shock.

Incendio Chubut (1)

"Vos pensás 'con que salgamos de acá vivos, yo me conformo'", expresó. "No sé en qué momento dijimos 'vamos'. Ese fue el momento más shockeante, pasamos por el fuego para salir".

"Yo sinceramente no sé qué mensaje puedo dar, más que estén atentos, ayuden, manden plata, manden fuerzas, porque se quedaron sin nada", agregó la joven respecto a las consecuencias del incendio.

Los detalles del enorme incendio en Chubut: 700 evacuados y diez casas arrasadas

Puerto Patriada está ubicado en jurisdicción de El Hoyo, localidad que se encuentra en el límite con Río Negro. El intendente de esa ciudad, César Salamín, confirmó la pérdida de al menos diez viviendas y cuatro vehículos.

Según informó Noticias del Bolsón, tras detectarse el foco inicial, alrededor de las 14:30, se puso en marcha un plan de acción que incluye la participación en terreno de unas 230 personas, entre combatientes y equipos de apoyo.

Incendio Chubut

El jefe comunal confirmó a Infobae la evacuación de unas 700 personas, entre pobladores y turistas que veraneaban en el lugar, donde funcionan varios camping y establecimientos alojativos.